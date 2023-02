Ależ to był nokaut. Piorunujące uderzenie. Rywal natychmiast padł na deski [WIDEO]

Mijała pierwsza minuta sobotniego pojedynku. 37-letni Parker Poter rzucił się do frontalnego ataku. Amerykanin skrócił dystans, a następnie chciał poczęstować rywala zamachowym sierpem, jednak Justin Tafa zachował czujność i popisał się kapitalną kontrą. Lewym, krótkim ciosem na szczękę powalił rywala, który długo nie mógł do siebie dojść.

Dla Justina Tafy była to szósta wygrana w karierze, a trzecia pod szyldem najlepszej organizacji MMA na świecie. Ale ta walka była jedynie rozgrzewką do starcia Islama Machaczewa z Aleksandrem Volkanovskim.

Wschodząca gwiazda polskiego MMA. "Pozytywna mordeczka" zawalczy o pas KSW

Machaczew najlepszym zawodnikiem UFC bez podziału na kategorie

W październiku 2022 roku Islam Machaczew, który do złudzenia przypomina legendarnego Chabiba Nurmagomiedowa, zdominował Charlesa Oliveirę i został mistrzem wagi lekkiej. Kibice i eksperci zaczęli się zastanawiać, czy Dagestańczyk nie stał się najlepszym zawodnikiem MMA na świecie bez podziału na kategorie. A do tej pory tym mianem określano Australijczyka Alexandra Volkanovskiego. No to UFC zestawiło mistrza wagi z lekkiej (do 70 kg) z czempionem dywizji piórkowej (do 66 kg). Stawką był pas Machaczewa.

No i Dagestańczyk go obronił. Sędziowie wątpliwości nie mieli, punktując walkę na korzyść Islama w stosunku 2 x 48-47, 49-46.

