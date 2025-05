- Jest mi trochę smutno. Trochę mi zajęło, zanim wróciłem do najlepszej formy po kontuzji, ale to normalne - powiedział Robert Lewandowski po wygranym 3:0 wyjazdowym meczu ostatniej kolejki La Ligi z Athletikiem Bilbao. Napastnik w ten sposób odniósł się do walki o koronę króla strzelców w lidze hiszpańskiej.

