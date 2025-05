Znamy króla strzelców w Hiszpanii! Tak wygląda tabela na koniec sezonu

10 maja tego roku - jeszcze wtedy Robert Lewandowski, napastnik FC Barcelony prowadził w klasyfikacji najlepszych strzelców La Ligi. Polak miał wówczas 25 goli, a wicelider najlepszych strzelców - Francuz Kylian Mbappe (Real Madryt) - 24. Wtedy jednak Francuz strzelił hat-tricka w El Clasico: FC Barcelona - Real Madryt (4:3) i wyprzedził Polaka o dwa trafienia.

Robert Lewandowski nie dogonił Kyliana Mbappe

Przed ostatnią kolejką La Ligi Mbappe miał 31 bramek, a Lewandowski - 25. Reprezentant Polski już po zaledwie siedemnastu minutach spotkania Athletic Bilbao - FC Barcelona zdobył dwa gole i zmniejszył straty do Francuza do czterech bramek. - Czy Mbappe może czuć się zagrożony? - mówił komentator Eleven Sports.

Już na początku drugiej połowy Robert Lewandowski w dobrej sytuacji zmarnował szansę na zdobycie hat-tricka. Ostatecznie zakończył mecz z dwoma golami. Oznacza to, że zajął drugą pozycję wśród najlepszych strzelców.

To poprawa o jedno miejsce w porównaniu do poprzedniego sezonu. Wtedy Lewandowski zakończył sezon na trzecim miejscu wśród najlepszych strzelców, zdobywając 19 goli. O cztery trafienia więcej miał Norweg Alexander Sorloth (wtedy Villarreal, a obecnie Atletico Madryt), a o pięć więcej król strzelców, Ukrainiec Artem Dovbyk (wtedy Girona, a obecnie AS Roma).

Przed ostatnią kolejką kibice FC Barcelony mogli mieć małe powody do niepokoju. Osasuna cały czas bowiem domaga się walkowera za mecz, który przegrała w Barcelonie 0:3 z powodu ich zdaniem nieuprawnionego występu Inigo Martineza. Gdyby zapadła taka decyzja, a FC Barcelona nie wygrała z Athletikiem Bilbao, to wówczas to Real Madryt byłby mistrzem Hiszpanii.

Drużyna Hansiego Flicka jakiekolwiek wątpliwości i nadzieje kibiców z Madrytu rozwiała w niedzielny wieczór. Wygrała w Bilbao 3:0 (2:0) i potwierdziła, że zasłużenie sięgnęła po tytuł. Zdobyła 88 punktów, cztery więcej od Realu Madryt. Nawet gdyby odwołanie Osasuny zostało rozpatrzone pozytywnie, to i tak FC Barcelona miałaby punkt więcej od Realu Madryt.

Oto najlepsi strzelcy La Ligi sezonu 2024/2025:

Kylian Mbappe (Real Madryt) - 31 goli Robert Lewandowski (FC Barcelona) - 27 Ante Budimir (Osasuna) - 21 Alexander Sorloth (Atletico Madryt) - 20 Ayoze Perez (Villarreal) - 19 Raphinha (FC Barcelona) - 18 Julian Alvarez (Atletico Madryt) - 17 Oihan Sancet (Athletic Bilbao) - 15 Kike Garcia (Deportivo Alaves) - 13 Javi Puado (Espanyol) - 12.

Oto tabela La Ligi w sezonie 2024/2025