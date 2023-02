Kubacki lepszy od Graneruda. Seria przerwana, ale podium należało do innych

Po 33 latach przerwy Puchar Świata w skokach narciarskich wrócił do amerykańskiego Lake Placid, a po 19 latach przerwy do Stanów Zjednoczonych. W Lake Placid polscy skoczkowie liczyli na to, że uda im się poprawić po przeciętnym weekendzie w Willingen. Do USA nie poleciał jedynie szukający formy Kamil Stoch, a poza nim trener Thomas Thurnbichler zabrał ze sobą najlepszych polskich zawodników.

Andreas Wellinger najlepszy w Lake Placid. Kubacki piąty, przerwana seria Graneruda

Niestety już pierwsza seria pokazała, że o powtórzenie wyniku z kwalifikacji, gdzie aż trzech Polaków było w czołowej dziesiątce, będzie niezwykle trudno. Do drugiej serii nie awansował dziesiąty w kwalifikacjach Tomasz Pilch, który po skoku na 108 metrów był dopiero 41. Do "30" nie przedostał się także 36. po skoku na 111 metrów Paweł Wąsek.

Pozytywnie zaskoczył za to Aleksander Zniszczoł, któremu skok na 118,5 metra pozwolił zajmować na półmetku rywalizacji trzynaste miejsce.

Zdecydowanym liderem po pierwszej serii był Japończyk Ryoyu Kobayashi, który pobił rekord skoczni, skacząc aż 136 metrów. Po nim z kolei warunki się pogorszyły, a że nie zabrakło także "tańca z belkami" w wykonaniu jury zawodów, to najlepsi zawodnicy z klasyfikacji Pucharu Świata nie byli w stanie wskoczyć do czołówki.

Nawet dominujący na światowych skoczniach Halvor Egner Granerud po skoku na 124,5 metra był szósty. Z pozostałych dobrze wypadł jedynie Dawid Kubacki, który plasował się na dziesiątej pozycji po próbie na 119,5 metra. Piotr Żyła (114,5 metra, 17. miejsce), Stefan Kraft i Anże Lanisek nie potrafili doskoczyć do punktu konstrukcyjnego na 115. metrze, a Manuel Fettner nie zdołał nawet wywalczyć awansu do drugiej serii.

Druga seria to duży awans Dawida Kubackiego. 126-metrowy skok najlepszego obecnie polskiego skoczka pozwolił mu przedostać się na piąte miejsce, nawet przed Halvora Egnera Graneruda, który po skoku na 117 metrów uplasował się dopiero na siódmej pozycji i przerwał swoją znakomitą serię 12 kolejnych konkursów PŚ na podium.

Swoją bardzo dobrą trzynastą lokatę utrzymał Aleksander Zniszczoł, który w drugiej serii osiągnął 123 metry. Kolejny przeciętny skok oddał Piotr Żyła - tylko 116,5 metra spowodowało jego spadek na 19. miejsce.

Dużej przewagi po pierwszej serii nie zdołał obronić Ryoyu Kobayashi, który w drugiej kolejce trafił na kiepskie warunki i skoczył tylko 114 metrów. To sprawiło, że nie zdołał wyprzedzić Niemca Andreasa Wellingera, który w drugiej serii poszybował na 125,5 metra, dzięki czemu zaliczył awans z piątego na pierwsze miejsce. Dla Wellingera było to pierwsze podium od 3,5 roku i pierwsze zwycięstwo od ponad 5 lat.

Kobayashi był drugi ze stratą 8,5 punktu, a miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Austriakowi Danielowi Tschofenigowi (120 metrów w II serii).

Po sobotnim konkursie w Lake Placid nieznacznie zmalała strata Dawida Kubackiego (1323 pkt) do Halvora Egnera Graneruda (1552 pkt) w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, która obecnie wynosi 229 punktów. Piotr Żyła (816 pkt) pozostaje piąty, a Kamil Stoch (423 pkt) spadł na dwunastą pozycję.

Jeszcze dziś, o godzinie 23:00 czasu polskiego, odbędzie się konkurs duetów, z kolei drugi konkurs indywidualny zaplanowano na niedzielę, na godzinę 16:15.