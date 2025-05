Są chętni na perełkę z Ekstraklasy. Gigant patrzy na Polaka

Pogoń Szczecin zanotowała kolejny kompromitujący sezon. Choć doszła do finału Pucharu Polski oraz zajęła czwarte miejsce w ekstraklasie, to ostatecznie po raz kolejny nie udało się zdobyć żadnego trofeum. Gdyby tego było mało, sobotni remis z Jagiellonią Białystok spowodował, że w przyszłym sezonie piłkarze Roberta Kolendowicza nie zagrają w europejskich pucharach. To duża strata, gdyż dla nowego właściciela Alexa Haditaghiego był to główny cel.

REKLAMA

Zobacz wideo Awantura o Wojciecha Szczęsnego! Jaki on daje przykład? "Ukarałbym go" [To jest Sport.pl]

Gwiazdor Pogoni Szczecin może odejść już w lecie. Niewiarygodne, kto go obserwuje

Nie ma wątpliwości, że najlepszym piłkarzem Pogoni w tym sezonie był Efthymios Koulouris, który zanotował 28 trafień w lidze. Bardzo dużo wpływ na zespół mieli również Kamil Grosicki oraz Adrian Przyborek. Jak się okazuje, ten drugi wzbudza gigantyczne zainteresowanie zagranicznych klubów. Jerzy Chwałek z "Super Expressu" wskazał konkretne nazwy

"Bardzo prawdopodobne, że 18-letni Adrian Przyborek już latem opuści Pogoń. Pytają o niego skauci: Arsenalu, Galatasaray czy Fenerbahce. Są również propozycje z klubów Austrii i Holandii, gdzie będzie miał od razu większe szanse na grę" - przekazał na portalu X. Momentalnie zareagowali na to fani, którzy są zwolennikami sprzedaży polskiego zawodnika. Uważają, że Przyborek jest na niższym poziomie, niż choćby Kacper Kozłowski czy Mateusz Łęgowski, którzy w ostatnich latach zostali sprzedani za granicę.

Przyborek zadebiutował w seniorskiej drużynie Pogoni w lutym 2023 roku, mając wówczas 16 lat. Jak dotąd rozegrał dla niej 64 mecze, w których strzelił dwa gole i zanotował sześć asyst. Niedawno pomocnikiem interesowała się również Atalanta. Piotr Koźmiński pisał wówczas, że "ani sam piłkarz, ani jego rodzina nie chcą gwałtownego skoku na głęboką wodę". Nie można wykluczyć, że coś się jednak zmieniło.

Trudno uwierzyć, że Pogoń przystąpi do kolejnych rozgrywek w tym samym składzie. Za Efthymiosa Koulourisa, który wyrównał wyczyn Nemanji Nikolicia w ekstraklasie, Dynamo Moskwa chciało ostatnio zapłacić sześć milionów euro, natomiast oferta została odrzucona. Mówi się, że była to jednak decyzja polityczna, a jako że kontrakt Greka wygasa z końcem czerwca przyszłego roku, Pogoń mimo wszystko będzie chciała go sprzedać.