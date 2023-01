Wylicytuj żółty plastron lidera Kubackiego z podpisami innych polskich skoczków [AUKCJA GAZETA.PL DLA WOŚP]

Trzykrotny mistrz olimpijski Kamil Stoch, mistrz świata i aktualny lider Pucharu Świata Dawid Kubacki, mistrz świata Piotr Żyła, mistrz świata w drużynie Maciej Kot, kandydaci na przyszłych mistrzów jak Paweł Wąsek czy Jan Habdas - na plastronie z Pucharu Świata w Wiśle (tam zaczął się ten świetny dla nas sezon) podpisali się wszyscy reprezentanci Polski.

TU MOŻNA LICYTOWAĆ PLASTRON Z PODPISAMI POLSKICH SKOCZKÓW

Kubacki w Pucharze Świata prowadzi od początku, od pierwszego konkursu, i żółtego plastronu nie oddał nikomu nawet na chwilę. My dostajemy go od Polskiego Związku Narciarskiego, żeby przeznaczyć go na szczytny cel.

Licytując cenną pamiątkę, wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Jej 31. finał odbędzie się 29 stycznia. A aukcje Gazeta.pl potrwają #JedenDzieńDłużej - skończą się 30 stycznia.

PS Do stroju lidera Pucharu Świata z autografami całej kadry dołączymy cztery kartki własnoręcznie podpisane przez czterech najlepszych polskich skoczków w historii - Adama Małysza (obecnie jest prezesem Polskiego Związku Narciarskiego), Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyłę.

#JedenDzieńDłużej. Akcja Gazeta.pl dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych w Polsce po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej, by dobro zwyciężyło. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP się nie kończyło. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Zebrane pieniądze trafią do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W tym roku WOŚP gra, by zebrać pieniądze na nowoczesny sprzęt do szybkiej identyfikacji bakterii, które mogą doprowadzić do sepsy. Nasze tegoroczne aukcje rozpoczynają się 18 stycznia i kończą 30 stycznia, dzień po finale WOŚP. Wszak gramy #JedenDzieńDłużej.

Wszystkie nasze licytacje znajdziesz TUTAJ.

Nie chcesz licytować, ale chętnie wesprzesz słuszną sprawę? Uruchomiliśmy WOŚP-ową "skarbonkę" na którą można kierować charytatywne datki za pośrednictwem Facebooka:

> WPŁAĆ DO SKARBONKI "#JEDEN DZIEŃ DŁUŻEJ

Fenomen

W polskich kinach mamy "Fenomen" – film dokumentalny o Jerzym Owsiaku i 30 latach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dystrybutorem dokumentu Małgorzaty Kowalczyk jest Next Film.