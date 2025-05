Ogromny talent zmienia barwy narodowe! To mistrz świata juniorów

Nadchodzący sezon dla m.in. skoczków narciarskich będzie jednym z najważniejszych. 6 lutego rozpoczną się zimowe igrzyska olimpijskie, a organizatorami będą Meidolan i Cortina d’Ampezzo. Rywalizacja potrwa do 22 lutego 2026 roku. Wiele kadr narodowych szykowało i nadal szykuje formę właśnie na tę imprezę. Nie wiadomo jak pójdzie Polakom, którzy od niedawna mają nowego trenera.

Austriacki skoczek zmienił barwy narodowe

Jak się okazuje, to nie są jedyne zmiany przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Serwis "Frankfurter Rundschau" informuje, że w reprezentacji Austrii doszło do "zupełnie niespodziewanej" zmiany.

W sezonie 2025/26 20-letni Louis Obersteiner będzie reprezentował Francję. W kwietniu tamtejsza federacja podała, iż pochodzący z Wiednia skoczek został dołączony do kadry narodowej tej reprezentacji. Od tamtej pory Austriak czekał na zgodę, by móc wystartować w nowych barwach.

"Frankfurter Rundschau", który powołuje się na "Kronen-Zeitung" informuje, że Austriacki Związek Narciarski oraz FIS zatwierdziły już tę zmianę. Oznacza to, że skoczek narciarski będzie mógł wystartować w dniach 9-10 sierpnia w rywalizacji Letniego Grand Prix w Courchevel.

Austria traci mistrza świata juniorów

To ogromna strata dla Austrii, gdyż Louis Obersteiner jest drużynowym złotym medalistą mistrzostw świata juniorów z 2023 roku. Jak przypomina serwis fr.de - był on "pierwszym wiedeńczykiem, który zdobył złoty medal w skokach narciarskich, co przyniosło mu wielkie uznanie" - czytamy. Ponadto rok wcześniej sięgnął po złoto olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w drużynie oraz srebro w mikście. W marcu 2023 roku zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym w Lahti i zajął 16. i 12. miejsce.

"Jego decyzję o emigracji do Francji ułatwiło to, że ma podwójne obywatelstwo. Jego matka jest Francuzką, a Obersteiner mówi płynnie po francusku, co ułatwiło mu przejście do federacji francuskiej" - informuje "Frankfurter Rundschau".

- We Francji mogę teraz poczuć smak Pucharu Świata i skakać z mniejszą presją - powiedział w wywiadzie dla "Kronen-Zeitung". Oprócz Obersteinera reprezentację zmienia również mistrzyni biathlonu Coralie Langel.