Media: Juventus wybrał następcę Szczęsnego. Zaskakujące nazwisko

Wojciech Szczęsny przeżywa ostatnio doskonały okres. Nie dość, że został bohaterem reprezentacji Polski w barażach Euro 2024, to na dodatek kapitalnie spisuje się w barwach Juventusu. Włoskie media nie mogły się go nachwalić zwłaszcza po starciu z Fiorentiną (1:0). "Pokaz wspaniałej osobowości, Szczęsnego. Dokonał cudu" - pisały. Mimo to niejasna jest jednak jego przyszłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Cezary Sapiński o przegranej z Jastrzębskim Węglem: Ja nie jestem zaskoczony wynikiem

Media: To ma być następca Szczęsnego. Dyrektor sportowy Juventusu postawi na Duńczyka

Kontrakt Szczęsnego z Juventusem wygasa z końcem czerwca przyszłego roku i wciąż nie został przedłużony. "Corriere dello Sport", uważa, że władze klubu chciałyby go zostawić, natomiast na przeszkodzie stoją warunki finansowe. Tym samym zaczęły już szukać jego potencjalnego następcy, a w gronie kandydatów znajdują się Marco Carnesecci (Atalanta) oraz Michele Di Gregorio (Monza).

Nowe informacje w tej sprawie przekazał w czwartek portal CalcioMercato. "Nie ma co mówić o Szczęsnym, który po raz kolejny jest jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu. Mimo to zaczyna się jednak starzeć, dlatego klub myśli o jego zastąpieniu, być może w ramach roku 'treningu'. Wytypowano nawet konkretne nazwisko, które dość mocno 'drażni' dyrektora sportowego Cristiano Giuntoliego. Mianowicie jest to Filip Jorgensen, czyli duński bramkarz Villarrealu" - czytamy. To spore zaskoczenie, gdyż wcześniej ten golkiper niezbyt często pojawiał się w medialnych spekulacjach.

Nie można zatem wykluczyć, że Szczęsny pozostanie w drużynie do końca kontraktu. Istnieje jednak szansa, że odejdzie po sezonie, gdyż znów mocno zaczynają o niego zabiegać saudyjskie kluby. Żadnemu z nich nie udało się namówić Polaka do transferu rok temu, natomiast teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. "Drzwi Bliskiego Wschodu mogą się ponownie otworzyć" - napisano na portalu tshot.it.

Szczęsny rozegrał w tym sezonie łącznie 29 meczów, w których zanotował 13 czystych kont. Jego rezerwowy Mattia Perrin zanotował za to pięć spotkań. On również najprawdopodobniej lada moment odejdzie z drużyny, gdyż podobnie jak Polakowi z końcem czerwca przyszłego roku wygasa kontrakt.

Po 31. kolejkach Serie A Juventus zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 62 pkt. Liderem jest Inter (82 pkt), który wyprzedza AC Milan (68 pkt). Ekipa Szczęsnego rozegra kolejny mecz w sobotę 13 kwietnia, kiedy zmierzy się na wyjeździe z Torino.