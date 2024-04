Szczęsny skreślony w Europie?! Ogłaszają sensacyjny scenariusz. "Nowy rozdział"

Wojciech Szczęsny jest prawdziwym liderem nie tylko reprezentacji Polski, ale też Juventusu. Broni on barw włoskiego klubu od 2017 roku i rozegrał już 246 spotkań. Jego kontrakt z klubem wygaśnie w czerwcu 2025 roku.

Zobacz wideo Wielka osobowość, problemy w szatni. Ojrzyński ujawnił dwa nazwiska

Wojciech Szczęsny odejdzie z Juventusu? Włosi ogłaszają

W ostatnich tygodniach relacje bramkarza z zarządem nie są najlepsze. Według informacji portalu Tuttosport Szczęsny odmówił obniżenia swojej pensji i przedłużenia kontraktu. To sprawiło, że może on odejść z Juventusu jeszcze tego lata.

Jak czytamy na portalu tshot.it, polski bramkarz może definitywnie wyjechać z Europy. Niewykluczone, że trafi do Arabii Saudyjskiej.

"Arabskie drużyny już w zeszłym roku pukały do drzwi byłego bramkarza Arsenalu i Romy, który jednak w zgodzie z Juventusem decydował się zostać. Teraz wpadł na pomysł pożegnania z klubem i dzięki temu drzwi Bliskiego Wschodu mogą się ponownie otworzyć" - czytamy.

Jak czytamy we włoskich mediach, Juventus rozgląda się już za zastępcą Polaka. Niewykluczone, że będą chcieli sprowadzić Marco Carnesecchiego z Atalanty. Nie będzie go jednak łatwo pozyskać - klub żąda za niego co najmniej 30 milionów euro.

Wojciech Szczęsny w niedzielę zanotował kolejny udany występ w barwach Juventusu. "Ręka Szczęsnego i poprzeczka zniweczyły wyczyn Nico Gonzaleza", "przy pomocy poprzeczki wybronił wieczór", "Bianconeri potrzebowali super Szczęsnego" - czytamy we włoskich mediach po tym spotkaniu.

Juventus zajmuje obecnie w tabeli Serie A trzecie miejsce. Do pierwszego Interu strata wynosi 20 punktów. W najbliższy weekend zagra z Fiorentiną.