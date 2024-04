Probierz totalnie zaskoczył kibiców. Co za wyznanie! [WIDEO]

Michał Probierz we wrześniu zeszłego roku został selekcjonerem reprezentacji Polski. Po kilku miesiącach pracy może pochwalić się pierwszym znaczącym sukcesem w tej roli, jakim jest awans na Euro 2024. Chociaż już wcześniej miał naprawdę imponujące CV.

Michał Probierz zdradził, kim mógłby zostać, gdyby nie był trenerem. Zaskoczył

51-latek pracuje jako trener od niemal 20 lat. Zaczynał w 2005 r. w Polonii Bytom, potem był zatrudniony m.in. w Jagiellonii Białystok, Cracovii, z którymi wygrywał Puchar i Superpuchar Polski, a także w Wiśle Kraków, Widzewie, ŁKS-ie Łódź czy Arisie Saloniki. Wcześniej był piłkarzem, grał choćby w Pogoni Szczecin, Górniku Zabrze czy niemieckim KFC Uerdingen.

Probierz przez całe zawodowe życie jest związany z piłką nożną, ale rozważał też inne ścieżki kariery. O to, jakie, zapytano go na potrzeby materiału Łączy nas Piłka. - Kim byłby Michał Probierz, gdyby nie trenerem? - zapytano go. - Prawnikiem, może księdzem - odpowiedział selekcjoner. Szczególnie druga odpowiedź dla wielu osób może być zaskakująca.

Michał Probierz odpowiedział na pytanie o największy sukces w karierze

51-latek odpowiedział również na kilka innych pytań. Przyznał, że od małego chciał zostać piłkarzem, ale dopiero z czasem pojawił się pomysł, aby pracować jako trener. Nie uważa się też za osobę przesądną. A co uważa za swój największy sukces w karierze. - Jakoś spokojnie do tego podchodzę. Jeszcze wszystko przede mną - skwitował.

Być może na Euro 2024 prowadzonej przez Probierza reprezentacji uda się sprawić niespodziankę. Na pewno nie będzie o to łatwo, w grupie Polaków czekają mecze z Holendrami, Austriakami oraz Francuzami.