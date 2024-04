Szczęsny bohaterem we Włoszech! Przecierali oczy ze zdumienia. "Cud"

"Ręka Szczęsnego i poprzeczka zniweczyły wyczyn Nico Gonzaleza", "przy pomocy poprzeczki wybronił wieczór", "Bianconeri potrzebowali super Szczęsnego" - takie komentarze możemy przeczytać we włoskiej prasie po tym, co w bramce wyprawiał Wojciech Szczęsny. Polak w meczu z Fiorentiną nie miał wiele pracy, ale gdy przyszło co do czego, stanął na wysokości zadania. Jego cudowną interwencją zachwyca się cały kraj.

