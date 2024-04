Trener Borussii zakończył wywiad i nagle zrobił to. Del Piero był kompletnie zaskoczony [WIDEO]

Do niecodziennej sytuacji doszło po zakończeniu ćwierćfinałowego spotkania Ligi Mistrzów pomiędzy Atletico Madryt a Borussią Dortmund. Choć trener Edin Terzić miał spore powody do niezadowolenia, to zachowywał względny spokój nawet podczas pomeczowego wywiadu. Nagle zaskoczył jednak wszystkich, ponieważ wyraźnie skrępowany poprosił o przysługę legendarnego Alessandro Del Piero.

