Boniek nie owijał w bawełnę ws. Brzęczka

Zbigniew Boniek przez dziewięć lat zarządzał polską piłką jako prezes PZPN (2012-2021). Dla reprezentacji był to udany czas, awansowała na trzy wielkie turnieje, a na Euro 2016 zagrała nawet w ćwierćfinale. W kolejnych latach aż takich sukcesów nie było, pojawiło się natomiast więcej zamieszania wokół selekcjonerów.

Zbigniew Boniek otwarcie mówi o kadencji Jerzego Brzęczka w reprezentacji Polski. "Był płacz"

Po mistrzostwach świata 2018 selekcjonerem przestał być Adam Nawałka. Jego miejsce zajął Jerzy Brzęczek, który wprowadził kadrę na Euro 2020 (pierwsze miejsce w grupie eliminacyjnej, zdobytych 25 na 30 możliwych punktów). Przy tym jego drużyna bardzo blado wypadała na tle mocniejszych rywali w Lidze Narodów (Włochy, Portugalia, Holandia), zarówno pod względem wyników, jak i stylu gry. Na początku 2021 r., na kilka miesięcy przed przesuniętym przez pandemię Euro, prezes federacji zdymisjonował Brzęczka i zatrudnił Paulo Sousę.

Boniek zapewnia, że gdyby nie wymuszone zmiany w kalendarzu rozgrywek, to na turnieju drużynę poprowadziłby ten sam selekcjoner, co w eliminacjach. - Jakby nie to zamieszanie, Jurek pojechałby na Euro. Oczywiście, był płacz o styl gry, ale kwalifikacje przeszliśmy w dobrym stylu. Przedłużyłem z nim kontrakt i to nie tylko do lata 2021, ale do końca roku, by zaczął kwalifikacje do mistrzostw świata. Wierzyłem w niego - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Były prezes PZPN przekonuje, że miał powody ku temu, aby dokonać zmiany na stanowisku selekcjonera. - Euro odbyło się prawie dwa lata po skończeniu kwalifikacji. Jesienią (2020 roku - red.) graliśmy mecze w Lidze Narodów. W tym czasie popełniono szereg błędów, a do gry zespołu wdarła się stagnacja - stwierdził.

68-latek mianował Brzęczka selekcjonerem, mimo że "nikt inny nie uznałby, że on (Brzęczek - red.) się do tego nadaje". - A jednak początkowo radził sobie świetnie. Punktowaliśmy bardzo dobrze, z wymagającymi rywalami. Potem zaczęło dziać się gorzej. Trenerzy zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Uważam, że Jurek jako selekcjoner miał dobrą pensję, a w takiej sytuacji jako prezes mam prawo wymagać. Zaczęło dziać się źle. Mógłbym otworzyć teraz puszkę Pandory, ale nie chcę tego robić - oznajmił Boniek.

Co ma na myśli były prezes PZPN? - Jurek poniósł konsekwencje czynów popełnionych przez osoby, które były dookoła niego. Chcieli odgrywać zbyt dużą rolę. Chcieli nim sterować, a on się temu podporządkował - powiedział. Spornych kwestii było kilka, jedną z nich był konflikt pomiędzy piłkarzami a psychologiem kadry Damianem Salwinem. Ponadto Boniek liczył, że za Brzęczka reprezentacja zrobi "postęp w grze", czego jego zdaniem nie było widać. Chociaż gdyby obecnie był prezesem klubu, to zatrudniłby 53-latka. Pod jednym warunkiem. - Musiałby zgromadzić wokół siebie innych ludzi - podkreślił.

Zbigniew Boniek o innych selekcjonerach. Wymownie o Michale Probierzu. "Potrafi porwać drużynę"

Paulo Sousa, który zastąpił Brzęczka w roli selekcjonera, zaproponował zupełnie inny sposób grania, tyle że nie zawsze szły za tym wyniki - Euro 2020 Polska zakończyła już po fazie grupowej. Według Bońka mistrzostwa niekoniecznie musiały się tak zakończyć. - Stawiał na bardzo ofensywną grę. (W meczu z Hiszpanią na Euro 2020 - red.) w ogóle nie było defensywnego pomocnika. Skończyło się remisem. Pech Sousy polegał na tym, że nie wygraliśmy ze Słowacją - ocenił.

80-krotny reprezentant Polski twierdzi, że następca 53-letniego Portugalczyka, czyli Czesław Michniewicz został zwolniony nie przez wyniki, a przez tzw. aferę premiową. Natomiast zatrudnienie Fernando Santosa uważa za błąd federacji. Dużo wyżej ceni Michała Probierza, choć na razie jest powściągliwy w pochwałach.

- Doceniam, że próbuje iść z duchem czasu i chce się dostosowywać. Michał cały czas się zmienia, a do tego jest osobą pozytywną, która potrafi porwać drużynę. Uważam, że był to bardzo dobry wybór, ale na pieśni pochwalne jeszcze czas. Życzę mu, by wkrótce reprezentacja zagrała mecz, o którym będziemy mówić latami - podsumował.