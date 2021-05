Arkadiusz Milik priorytetem Jose Mourinho w jego nowym klubie!

Arkadiusz Milik jest obecnie wypożyczony z Napoli do Olympique Marsylia z obowiązkiem wykupu przez francuski klub w 2022 roku. Drużyna z Lazurowego Wybrzeża łącznie miała przeznaczyć na Milika 12 milionów euro razem z bonusami. Portal "Todofichajes" podał zaskakujące szczegóły, które miały znaleźć się w kontrakcie Polaka w przypadku odsprzedaży do innego klubu, a najbardziej miałoby na tym skorzystać Napoli.

Zaskakujący zapis w kontrakcie Milika. "Negocjacje dotyczące powrotu do Włoch byłyby znacznie łatwiejsze"

AS Roma po podpisaniu kontraktu z Jose Mourinho chciałaby w miejsce Edina Dżeko sprowadzić właśnie Milika. Polak był już o krok od przenosin do klubu z Rzymu w lecie zeszłego roku, ale później negocjacje zakończyły się fiaskiem. Tym razem scenariusz, który kreśli portal "Todofichajes" jest zupełnie inny. "Piłkarz zapewnił sobie możliwość odejścia z francuskiego klubu klauzulą zawartą w kontrakcie. W ten sposób negocjacje dotyczące powrotu do Włoch byłyby znacznie łatwiejsze. Napoli wygląda na klub, który jest zainteresowany negocjacjami, które doprowadziłyby Milika do AS Roma. Dodatkowo Napoli zarobiłoby spore pieniądze za Polaka, bo ma zapewnione 20 proc. z jego kolejnej odsprzedaży" - czytamy na łamach portalu.

Milik ostatnio w rozmowie z Canal+ odniósł się do swojej przyszłości. - Pytano mnie o to, jakie są moje marzenia. A ja jestem bardzo ambitnym człowiekiem i cały czas chcę się rozwijać, iść do przodu. Moje słowa zostały błędnie zinterpretowane - powiedział napastnik. I dodał: - Transfer już w letnim okienku transferowym? To medialne wymysły. Jestem bardzo szczęśliwy w Marsylii i nigdy nie powiedziałem, że chcę zmienić klub - zaznaczył Milik. - Kiedy byłem w trudnym momencie swojej kariery, Olympique Marsylia dał mi szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny.

Reprezentant Polski odżył w Olympique Marsylia. W 13 występach strzelił już sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Dorobek mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie uraz, którego doznał na początku lutego.

Olympique Marsylia walczy jeszcze w Ligue 1 o awans do nowopowstałej Conference League. Drużyna Milika zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli z 56 punktami na koncie. Premiowaną awansem do europejskich rozgrywek 5. pozycję zajmuje obecnie RC Lens, które ma tyle samo punktów co marsylczycy, ale wyprzedzają ich dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Marsylia kolejne spotkanie rozegra już w niedzielę 9 maja na wyjeździe z Saint-Etienne.