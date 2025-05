Klamka zapadła ws. Flicka. Wiadomo, kiedy Barcelona wszystko ogłosi

Hansi Flick przejął FC Barcelonę przed sezonem 2024/25 i kompletnie zmienił zespół względem tego, co piłkarze prezentowali pod wodzą Xaviego. Do formy wrócił Robert Lewandowski, na najwyższy światowy poziom wskoczyli Lamine Yamal, Raphinha i Pedri, a liderami zostali również Jules Kounde, Pau Cubarsi, czy Inigo Martinez. Katalończycy pod wodzą niemieckiego szkoleniowca wygrali LaLiga, Puchar Hiszpanii oraz Superpuchar Hiszpanii, a także dotarli do półfinału Ligi Mistrzów.

Kluczowa data dla FC Barcelony. Chodzi o przyszłość Hansiego Flicka

Flick, przychodząc do Barcelony, uznał, że nie zwiąże się z klubem długą umową. Jego obecny kontrakt obowiązuje więc do czerwca 2026 roku i teoretycznie Niemiec miałby prowadzić drużynę tylko przez kolejny sezon. Władzom klubu zależało jednak, by przekonać 60-latka do pozostania w Katalonii na dłużej i najwyraźniej im się udało.

"Mundo Deportivo" wskazuje, że Flick faktycznie przedłuży kontrakt do czerwca 2027 roku. To samo źródło wskazało, że szkoleniowiec spotkał się ze swoim agentem i Joanem Laportą na obiedzie tuż po El Clasico. 11 maja w restauracji panowie mieli dojść do konsensusu i ustalili wszelkie szczegóły nowej umowy.

Padła nawet konkretna data, kiedy Barcelona ogłosi światu przedłużenie umowy z trenerem. Stanie się to w środę 21 maja. "Dzień Flicka" nie będzie jednak specjalny - klub po prostu wyda w tej sprawie oficjalny komunikat i nie zorganizuje specjalnej konferencji prasowej. Pojawią się tylko zdjęcia trenera z prezydentem Laportą, a także oświadczenie.

Flick sam ogłosił, że jego "podróż" w Barcelonie "dopiero się zaczyna" i w przyszłym sezonie będzie chciał wygrać więcej trofeów. Być może będzie miał szansę poprawiać swój dorobek w dwóch kolejnych, jeśli rozgrywki 2025/26 pójdą po myśli jego i władz klubu.