Oficjalnie: Jose Mourinho wraca do pracy! Sensacyjny ruch Portugalczyka

Jose Mourniho pracował ostatnio w Tottenhamie. Portugalczyk został jednak zwolniony 19 kwietnia z powodu słabych wyników drużyny. Londyńczycy, choć awansowali do finału Pucharu Ligi, to mieli marne szanse na awans do Ligi Mistrzów i sensacyjnie odpadli z Ligi Europy, przegrywając z Dinamem Zagrzeb.

Mourinho wraca do Włoch!

Bezrobocie Mourinho trwało zaledwie dwa tygodnie. We wtorek po południu o zatrudnieniu Portugalczyka poinformowała AS Roma. Włoski klub przekazał, że Mourinho obejmie zespół od początku sezonu 2021/22. Portugalczyk zastąpi na stanowisku Paulo Fonsecę.

AS Roma rozczarowuje w tym sezonie. Po 34 kolejkach zespół zajmuje dopiero 7. miejsce z 55 punktami. Do mistrza Włoch - Interu Mediolan - rzymianie tracą w tej chwili aż 27 punktów! AS Roma dotarła do półfinału Ligi Europy, jednak nic nie wskazuje na to, by miała awansować do finału. Przed tygodniem Włosi przegrali w pierwszym półfinale z Manchesterem United aż 2:6.

Dla Mourinho to powrót do Włoch po 13 latach. W 2008 roku Portugalczyk został trenerem Interu Mediolan, z którym w 2010 roku zdobył potrójną koronę, wygrywając Ligę Mistrzów, Serie A oraz Puchar Włoch.