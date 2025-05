Były piłkarz Barcelony chce ukarać Szczęsnego. "Chory człowiek"

FC Barcelona w tym sezonie na krajowym podwórku wygrała wszystko, co było do wygrania. Najpierw sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, a następnie wygrała Puchar Króla. W czwartkowy wieczór przypieczętowała mistrzostwo kraju, wygrywając z Espanyolem (2:0). Wiedziała, że dwa ostatnie spotkania będą już tylko miały znaczenie w kontekście wyśrubowania wyniku punktowego.

W niedzielę 18 maja Katalończycy przegrali u siebie z Villarrealem (2:3). W tym spotkaniu Hansi Flick w bramce postawił na Marca-Andre ter Stegena, który niemal cały sezon stracił z powodu poważnej kontuzji. Wojciech Szczęsny mecz spędził na ławce rezerwowych. Za nim bardzo udane pół roku. Wskoczył do bramki w styczniu i był chwalony za pewność siebie, jaką wniósł do katalońskiej bramki.

Nie wszyscy jednak podchodzą do postawy Polaka z dużym entuzjazmem. Nie chodzi o powody sportowe. Hiszpańskie media obiegły nagrania z fety mistrzowskiej FC Barcelony. Zawodnicy świętowali wielki sukces, jakim niewątpliwie było zdobycie tytułu. Jednym z piłkarzy, na których skupiło się oko kamery, był Wojciech Szczęsny. Na nagraniach widać polskiego bramkarza palącego papierosa, ubranego w przyciemnione okulary i kapelusz - wyglądającego na szczęśliwego i wyluzowanego.

Nie każdemu to, co robił Szczęsny, przypadło jednak do gustu. W programie "El Chiringuito" głos zabrał Francisco Jose "Lobo" Carrasco. To były piłkarz FC Barcelony, który w jej barwach grał w latach 1978-1989. Zagrał dla niej 262 mecze i zdobył 49 goli. Był 35-krotnym reprezentantem Hiszpanii. Z katalońskim klubem zdobył 10 trofeów.

- Kiedy widzę kogoś takiego jak Szczęsny, widzę chorego człowieka. Ukarałbym go, bo prezentuje ze sobą okropny wizerunek. To zły wizerunek - powiedział z rozbrajającą szczerością.

Temat palenia przez Szczęsnego papierosów był w hiszpańskie media podejmowany wielokrotnie. Zdania na ten temat były podzielone.