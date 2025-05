To byłby hit nad hity! Legia może stracić swoją gwiazdę. Miliony na stole

Marc Gual strzelił w tym sezonie 19 goli w 47 meczach dla Legii Warszawa. Jest najskuteczniejszym strzelcem stołecznych w tym sezonie. Mimo tego, że miał słabsze okresy, to wciąż był najlepszym napastnikiem tegorocznego triumfatora Pucharu Polski. Legia chce mieć jednak kogoś skuteczniejszego w ataku. Jednocześnie najbliższe lato to może być ostatnia okazja, by zarobić na sprzedaży Hiszpana.

Gual może odejść z Legii

Według informacji portalu meczyki.pl poważnie zainteresowany wykupieniem Marka Guala jest Real Salt Lake City, który zajmuje 12. miejsce w tabeli Konferencji Zachodniej Major League Soccer (MLS). Amerykański klub miałby być gotowy na wydanie 1,5 mln euro na hiszpańskiego napastnika.

Gual był obserwowany przez Amerykanów od jakiegoś czasu. Skauci Real Salt Lake City pojawiali się na meczach ekstraklasy, by bliżej przyjrzeć się Hiszpanowi. Swoimi występami był na tyle przekonujący, by drużyna ze stanu Utah zaczęła przygotowywać ofertę.

Napastnik Legii ma ważny kontrakt z warszawskim klubem do końca przyszłego sezonu. Nie ma pewności, że umowa zostanie przedłużona, dlatego najbliższe okienko transferowe to będzie ostatnia szansa dla władz klubu, by zarobić na napastniku. Pieniądze z transferu zdecydowanie przydałyby się w przebudowie kadry, która jest planowana. Latem musi dojść do wzmocnienia ofensywy, jeśli Legia chce skutecznie walczyć na trzech frontach. Czeka ją gra w eliminacjach do Ligi Europy.

Gual z pewnością jest jedną z gwiazd Legii, był kluczowym piłkarzem dla Goncalo Feio przez cały sezon. Zabrakło go jednak w dwumeczu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Chelsea z powodu kontuzji. Hiszpan potrafił błysnąć, zanotować serię meczów z golem, ratował w ważnych momentach, jak np. w dogrywce rewanżu 1/8 finału LK z Molde. Ale jednocześnie zaliczał okresy, w których irytował kibiców. Bardzo często jego strzały były z łatwością blokowane, podejmował złe decyzje na boisku.

Transfermarkt wycenia Marka Guala na 1,5 mln euro.