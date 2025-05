Już wiadomo, co w tym roku ze Złotą Piłką! Jest komunikat

Ousmane Dembele, Raphinha i Lamine Yamal - to główni faworyci do zdobycia Złotej Piłki. Wśród kandydatów media wymieniają też Roberta Lewandowskiego, ale jego szanse na zgarnięcie tej statuetki wydają się być nikłe. O tym, kto ostatecznie zostanie laureatem, przekonamy się już wkrótce, wcześniej niż miało to miejsce w 2024 roku. W poniedziałek organizatorzy ujawnili datę, a także miejsce gali, na której zostanie ogłoszony zdobywca Złotej Piłki.

