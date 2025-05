Świat reaguje na to, co spotkało Świątek. Trafili w samo sedno

"W poniedziałek 19 maja pojawiła się aktualizacja rankingu WTA, której Świątek nie będzie miło wspomnieć. Polka zanotowała koszmarny występ w Rzymie, a konsekwencje tego są potężne" - zrelacjonował Błażej Winter na łamach Sport.pl.

Iga Świątek spada w rankingu WTA

Iga Świątek, która broniła tytułu w Rzymie poniosła sensacyjną i wczesną porażkę w trzeciej rundzie z Danielle Collins. To sprawiło, że straciła sporo punktów i spadła w najnowszym zestawieniu aż o trzy pozycje - z drugiego na dopiero piąte miejsce. To, co się stało nie przeszło bez echa w Polsce i na świecie.

Oficjalna strona WTA po turnieju WTA w Rzymie wyciągnęła statystyki, z których wynika, że tak drastyczny spadek w rankingu zakończył 173-tygodniową passę Igi Świątek w pierwszej 2. rankingu, w tym 125 tygodni na pozycji nr 1. na świecie. "Świątek nie dotarła do finału od czasu wygrania piątego tytułu Wielkiego Szlema na kortach Rolanda Garrosa w zeszłym roku" - przypominają.

Świat reaguje na to, co spotkało Świątek

Serwis tennis365.com pisze wprost już w samym nagłówku: "najniższa pozycja Świątek od 2022 roku". Dziennikarze podkreślają, że przebieg turnieju WTA w Rzymie miał "duży wpływ na jej pozycję w rankingu WTA". Po porażce z Danielle Collins Polka spadła na czwartą lokatę. Dziennikarze nazwali to "najbardziej znaczącym wydarzeniem w pierwszej dziesiątce rankingu".

Iga Świątek straciła w Rzymie w sumie 935 punktów. Ponadto po zwycięstwie Jasmine Paolini w całym turnieju, Włoszka zepchnęła ją na piątą lokatę. Jest to jej najniższa pozycja od marca 2022 r., kiedy zajmowała 8. miejsce. "Oznacza to, że w przyszłym tygodniu w obronie tytułu na kortach Rolanda Garrosa będzie rozstawiona z 'piątką' i na początku rywalizacji może zmierzyć się z kilkoma znanymi zawodniczkami" - podkreślają.

"Sytuacja Polki coraz bardziej niepokoi"

Odnosząc się do zbliżającego się wielkimi krokami wielkoszlemowego Rolanda Garrosa, na którym Iga Świątek będzie bronić tytułu, to serwis tennistemple.com podkreśla, że Polka będzie mogła spotkać się z Aryną Sabalenką już na poziomie ćwierćfinału. Obie tenisistki mierzyły się ze sobą już dwanaście razy. Osiem razy wygrywała Świątek, a cztery razy Białorusinka.

"Obecna sytuacja Polki coraz bardziej niepokoi obserwatorów tenisa, zwłaszcza że od swojego ostatniego tytułu w Roland-Garros w czerwcu zeszłego roku nie zagrała w żadnym finale turnieju WTA" - czytamy.

"Ten spadek w rankingu nie pozostanie bez konsekwencji dla Igi Świątek, która pod koniec maja skończy 24 lata. W czwartek odbędzie się losowanie turnieju Roland-Garros 2025, a Świątek będzie rozstawiona z numerem 5 w momencie, gdy będzie bronić tytułu" - podkreślono.

Media: Forma Świątek wciąż spada

Bezwzględni byli dziennikarze sportskeeda.com, którzy napisali wprost: "forma Igi Świątek wciąż spada przed French Open. Broniąca tytułu mistrzyni Rolanda Garrosa nie zdołała obronić tytułu w Rzymie" - czytamy.

Sytuacja Igi Świątek może się jeszcze pogorszyć. W poniedziałek 19 maja rozpoczęły się kwalifikacje do French Open, a główna drabinka ruszy 25 maja. Rywalizacja kobiet potrwa do soboty 7 czerwca. Obrończynią tytułu jest Polka, która w przypadku wcześniejszej porażki straci kolejne punkty, co może skutkować dalszymi spadkami w rankingu WTA.