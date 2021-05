Gruchnęła wieść o Piszczku w Legii. Wtem na konferencji odezwał się trener Michniewicz

Łukasz Piszczek po sezonie 2020/21 zakończy profesjonalną karierę. Obrońca potwierdził swoją decyzję na Kanale Sportowym. To pewne, że 35-latek wróci na krajowe boiska, jednak nie będzie to żaden ekstraklasowy klub, a jego własna drużyna LKS Goczałkowice. - Nie zamierzam grać na profesjonalnym poziomie. Chyba że coś strzeli mi do głowy, ale raczej wykluczam taką sytuację - powiedział kilka dni temu były reprezentant Polski.

Mimo wszystko dziennikarze postanowili poruszyć temat ewentualnego kontraktu Łukasza Piszczka z mistrzem Polski Legią Warszawa. - To wyjątkowy zawodnik. Wspólnie pracowaliśmy, śledziłem jego karierę, kibicowałem mu przez wiele sezonów, oglądałem niektóre jego mecze na żywo, rozmawialiśmy. Temat Łukasza jest zamknięty - powiedział trener zespołu Czesław Michniewicz.

Choć jednocześnie nie ukrywał, że piłkarz z takim doświadczeniem z pewnością wniósłby wiele jakości do zespołu w następnym sezonie. - [Łukasz Piszczek] ma zaplanowany każdy dzień, każdą godzinę do emerytury. Ustalił, że po sezonie kończy z profesjonalną piłką. [Piszczek] ma swoje plany na siebie, na swój klub. Szkoda bardzo, bo zawodnik z takim doświadczeniem, z takim podejściem bardzo by nam się przydał, ale tak się nie stanie - oznajmił Michniewicz.

Łukasz Piszczek większość bieżącego sezonu w Borussii Dortmund spędził na ławce rezerwowych. W ostatnich tygodniach Polak dostał więcej szans na grę i zebrał bardzo dobre noty. "Weteran Piszczek wrócił do regularnego grania i pokazuje, że można na niego liczyć. To był solidny występ" – podsumowuje "Kicker". "Łukasz wielokrotnie imponował boiskową inteligencją" – pisze portal Sport.de.

Za Łukaszem Piszczkiem piękna profesjonalna kariera, która trwa już ponad 16 lat. Niespełna 36-letni zawodnik karierę rozpoczął w 2004 roku w Zagłębiu Lubin, z którym pod wodzą Czesława Michniewicza niespełna trzy lata później sięgnął po mistrzostwo Polski. Kolejne 14 lat Piszczek spędził w Bundeslidze - reprezentował barwy Herthy Berlin (2007-10), a od 2010 roku jest zawodnikiem Borussii Dortmund.