Milik dementuje: To medialne wymysły, nigdy tego nie powiedziałem

Po półrocznej przerwie w grze spowodowanej konfliktem z właścicielem Napoli, Aurelio De Laurentiisem Arkadiuszowi Milikowi udało się opuścić Neapol i przenieść się w styczniu do Marsylii. Olympique wypożyczył go do końca sezonu z obowiązkiem późniejszego wykupienia napastnika. Reprezentant Polski odżył w nowym miejscu i jak do tej pory radzi sobie bardzo dobrze. W 13 występach w nowych barwach strzelił już sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Mogłoby być tego więcej, gdyby nie uraz, którego doznał na początku lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska nie powinna grać trzema napastnikami? "Bardziej sobie przeszkadzaliśmy niż pomagaliśmy"

Arkadiusz Milik przerwał milczenie ws. transferu. Kibice będą szczęśliwi

Milik prostuje swoje słowa, które oburzyły kibiców. "Moje słowa zostały błędnie zinterpretowane"

Z uwagi na bardzo dobrą formę Arkadiusza Milika media prześcigają się od dłuższego czasu w doniesieniach o jego transferze już w zbliżającym się okienku transferowym. Olympique Marsylia musi wykupić polskiego napastnika z Napoli, ale jeżeli pojawiłaby się od razu oferta za niego na ponad 12 milionów euro, mieliby być skłonni go sprzedać. Doniesieniom tym zaprzeczał jednak niedawno prezes kluby z południa Francji, Pablo Longoria.

Milik sam wcześniej wzmacniał różne domysły na temat swojej przyszłości. Kibice Olympique wściekli się po jego wywiadzie dla "L'Equipe" w którym sugerował, że chciałby odejść do lepszego klubu. Teraz sam zawodnik tłumaczy się z tamtych słów i mówi, że został źle zrozumiany. - Pytano mnie o to, jakie są moje marzenia. A ja jestem bardzo ambitnym człowiekiem i cały czas chcę się rozwijać, iść do przodu. Moje słowa zostały błędnie zinterpretowane - powiedział napastnik w rozmowie z "Canal+".

Reprezentant Polski został również zapytany konkretnie o swoją przyszłość. Tym razem zdementował wszystkie informacje na temat swojego odejścia w letnim okienku transferowym. - Transfer już w letnim okienku transferowym? To medialne wymysły. Jestem bardzo szczęśliwy w Marsylii i nigdy nie powiedziałem, że chcę zmienić klub - zaznaczył Milik. - Kiedy byłem w trudnym momencie swojej kariery, Olympique Marsylia dał mi szansę. Jestem za to bardzo wdzięczny - dodał.

Francuskie media surowe dla Arkadiusza Milika i jego drużyny! "To za mało"

Olympique Marsylia walczy jeszcze w Ligue 1 o awans do nowopowstałej Conference League. Drużyna Milika zajmuje obecnie 6. miejsce w tabeli z 56 punktami na koncie. Premiowaną awansem do europejskich rozgrywek 5. pozycję zajmuje obecnie RC Lens, które ma tyle samo punktów co marsylczycy, ale wyprzedzają ich dzięki lepszemu bilansowi bezpośrednich spotkań. Marsylia kolejne spotkanie rozegra już w niedzielę 9 maja na wyjeździe z Saint-Etienne.