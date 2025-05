To się dzieje! Sensacyjne wieści ws. Yamala

Chociaż Lamine Yamal ma ciągle zaledwie 17 lat, to już stał się jednym z najlepszych i najważniejszych piłkarzy FC Barcelony. Kataloński klub chce go docenić w wyjątkowy sposób, przygotowując ogromną uroczystość w lipcu i to w ważnym dla Yamala dniu. Pojawiły się też nowe informacje nt. nowej umowy młodego gwiazdora.

Fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię (3)