Rasistowski skandal na włoskich boiskach. "Bunt niewolników"

AC Pisa podejmowała Chievo Werona na Arenie Garibaldi w meczu 14. kolejki Serie B. Spotkanie, które odbyło się 22 grudnia 2020 roku, zakończyło się wynikiem 2:2, pomimo dwubramkowego prowadzenia gospodarzy aż do 75. minuty. Goście obudzili się dopiero na kwadrans przed zakończeniem spotkania i doprowadzili do wyrównania. Mecz był niezwykle emocjonujący, ale doszło w nim do nieprzyjemnego incydentu.

Zawieszenie na 10 spotkań za rasistowskie słowa. AC Pisa traci najlepszego strzelca.

W trakcie grudniowego spotkania doszło do skandalu rasistowskiego, którego konsekwencje właśnie poniósł napastnik Pisy Michelle Marconi. 31-latek został ukarany 10 meczami zawieszenia w Serie B za słowa, które wypowiedział w kierunku pomocnika Chievo Joela Obiego. Według zeznań Nigeryjczyka Marconi miał mu mówić w trakcie spotkania o "buncie niewolników". Po pierwszym etapie postępowania w tej sprawie Włoch został oczyszczony z zarzutów i nie zostały nałożone na niego żadne sankcje. Pojawiły się jednak nowe dowody w sprawie i po zapoznaniu się z nimi sąd zdecydował nałożyć karę zawieszenia na napastnika Pisy.

- Kiedy usłyszałem to zdanie, przez kilka minut zadawałem sobie pytanie, czy ono naprawdę padło - powiedział Joel Obi magazynowi „Athleta”. - Grałem dalej, ale skupiałem się na czymś innym. To niesamowite, że ktoś mógł dziś użyć takich słów, zwłaszcza przy tych wszystkich wysiłkach, jakie ludzie podejmują, aby osłabić „chorobę” rasizmu - dodał Nigeryjczyk.

Dla Pisy strata Michele Marconiego w ostatnich kolejkach obecnego sezonu będzie bolesna. Włoch ma na swoim koncie 13 bramek w 35 spotkaniach Serie B, co czyni go najlepszym strzelcem drużyny z Toskanii.

