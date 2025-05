Bajeczny kontrakt FC Barcelony! Miliony płyną na konto

FC Barcelona już od wielu lat zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. Z tego powodu klub musiał zrezygnować m.in. z transferu Nico Williamsa. Miał nawet trudności, by zatrzymać obecnych zawodników. Taki problem pojawił się zimą, kiedy przez kilka tygodni z powodu braku rejestracji nie mógł grać Dani Olmo. Teoretycznie część problemów finansowych już w 2022 roku miało rozwiązać nawiązanie 12-letniej współpracy ze Spotify.

- Nasz sojusz z serwisem muzycznym to coś więcej niż tylko relacje komercyjne, to strategiczna relacja, za pomocą której dążymy do zjednoczenia dwóch światów. Światy te są w stanie budzić emocje. Chodzi o muzykę i futbol - deklarował wówczas Juli Guiu, wiceprezes ds. marketingu w Barcelonie. I choć jest to bardzo dochodowa kooperacja, to nadal Barcelona jest w tarapatach finansowych. Ile dokładnie klub zarabia na współpracy z serwisem muzycznym?

Kontrakt ze Spotify to żyła złota. Na takie wynagrodzenie może liczyć Barcelona

Konkretne dane w tej sprawie opublikowała "Marca". Hiszpański dziennik przyjrzał się tej współpracy i przypomniał, na czym zarabia klub. Po pierwsze, w nazwie stadionu Barcelony, a więc Camp Nou pojawiła się nazwa Spotify. Tym samym oficjalnie obiekt w stolicy Katalonii to Spotify Camp Nou.

I jak donoszą dziennikarze, za takie zagranie marketingowe, klub otrzymuje spore wynagrodzenie. Obecnie stadion przechodzi renowację, dlatego też nie odbywają się na nim mecze. W związku z tym serwis muzyczny płaci nieco mniej za umieszczenie nazwy firmy w nazwie obiektu. O jakiej kwocie mowa? To pięć milionów euro rocznie przez cztery lata. A ile będzie płaciło Spotify po oddaniu areny zmagań do użytku? Ta cena wzrośnie diametralnie, bo do 20 milionów euro. Tyle przedsiębiorstwo będzie musiało płacić Barcelonie przez kolejne osiem sezonów. Tym samym na nadanie obiektowi nazwy Spotify Camp Nou serwis muzyczny wyda 180 milionów euro.

A przecież to niejedyna forma współpracy, na podstawie której działają Spotify i klub. Piłkarze występują też w koszulkach z logiem serwisu muzycznego. Dzięki temu Barcelona inkasuje fortunę, bo na jej konto wpłynie łącznie 255 milionów euro i to przez cztery lata - tyle trwa umowa na sponsorowanie koszulek. Tak więc na współpracy ze Spotify przez 12 sezonów zarobi przynajmniej ponad 400 milionów euro, a to wcale nie musi być koniec.

Sprzedaż limitowanych edycji koszulek to również strzał w "10"

Kilka razy do roku, przy okazji El Clasico, klub w ramach współpracy z serwisem wypuszcza specjalne edycje koszulek meczowych, na których promowane są albumy muzyczne konkretnych artystów. W przeszłości byli to Rosalia, Drake czy Rolling Stones. I te trykoty sprzedawano po wysokich cenach, a popyt na nie był ogromny, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ.

Widać więc, że klub zarabia prawdziwą fortunę na współpracy ze Spotify. Mimo wszystko nadal boryka się z kłopotami finansowymi, choć władze deklarują, że jest już coraz bliżej sukcesu. A ten jest konieczny, jeśli Barcelona chce się wzmocnić latem. Mimo że drużynie udało się wywalczyć trzy trofea w tym sezonie, to działacze wiedzą, że należy dokonać transferów. Priorytetem wydaje się być obrona i środek pola. W przypadku odejścia Wojciecha Szczęsnego klub będzie musiał się również rozejrzeć za bramkarzem.