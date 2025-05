Espanyol to klub, który w tym sezonie powrócił do rozgrywek LaLiga, jednak do samego końca musi walczyć o to, by w nich się utrzymać. Aktualnie Papużki znajdują się nad strefą spadkową i zajmują 17. miejsce w tabeli. Jednak nad znajdującym się w strefie spadkowej Leganes posiadają tylko 2 punkty straty, więc w ostatniej kolejce losy tych drużyn mogą się odwrócić.

Pomimo nieciekawej sytuacji w ligowej tabeli, niektórzy piłkarze Espanyolu i tak zbierają za ten sezon bardzo pochlebne recenzje. Jednym z nich jest bramkarz Joan Garcia, który na portalu statystycznym "WhoScored" posiada najwyższą ocenę spośród wszystkich zawodników zespołu. Trudno się temu dziwić, gdyż jak podaje hiszpański "Sport", Garcia prowadzi w zestawieniu obronionych strzałów w LaLiga z wynikiem 142 skutecznych interwencji w 37 rozegranych spotkaniach.

Odejdzie z Espanyolu. Wielkie kluby szykują... drobne

Innymi słowy, to, że klub ze stolicy Katalonii do ostatniej kolejki może skutecznie walczyć o utrzymanie, zawdzięcza w dużej mierze 24-latkowi.

Ale niezależnie od tego, czy misja pozostania w lidze się powiedzie, władze pogodziły się z tym, że w nie uda im się zatrzymać najlepszego gracza. Dobre występy Garcii przyciągnęły uwagę wielkich klubów, które chciałyby go pozyskać. Wśród zainteresowanych "Sport" wymienia Real Madryt. FC Barcelonę, a także aż pięć ekip z Premier League: Arsenal, Chelsea, Manchester United, a także Aston Villę i Newcastle. Jak twierdzą dziennikarze, ostatnie dwa z wymienionych wykazały poważne zainteresowanie bramkarzem.

Dlaczego bramkarza nie uda się utrzymać w drużynie? Ano dlatego, że chociaż kontrakt obowiązuje go do czerwca 2028 roku, to wpisano w niego klauzulę odstępnego, która wynosi 25 milionów euro. To wydatek, na który najbogatsze kluby bez trudu mogą sobie pozwolić. Ale jeżeli Espanyol spadnie z ligi, wyjęcie Garcii może być jeszcze tańsze. W umowie znalazł się zapis, że w razie braku utrzymania wspomniana klauzula odstępnego zmniejszy się do 15 milionów euro. Jak za tak dobrego bramkarza, który przed sobą ma lata gry, to prawdziwa promocja.

Aby tak się stało, w ostatniej kolejce sezonu zespół Leganes musi pokonać Real Valladolid, czyli najgorszą ekipę obecnego sezonu, a Espanyol - nie wygrać swojego spotkania. W tym kontekście aktualna forma drużyny może niepokoić fanów tego zespołu, gdyż Papużki przegrały 5 ostatnich spotkań. Ale pewnym pocieszeniem dla nich może być to, że ostatnie spotkanie zagrają u siebie z Las Palmas, które już spadło z ligi.