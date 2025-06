Słowa Probierza brzmią jak ponury żart. "Mam apel"

Michał Probierz wczoraj podał się do dymisji ze stanowiska trenera polskiej kadry. Miało to miejsce tuż po tym, jak w kontrowersyjnych okolicznościach odebrał opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu (i przekazał ją Piotrowi Zielińskiemu), a jego zespół przegrał w eliminacjach mistrzostw świata z Finlandią. W ten sposób zamknęła półtoraroczna przygoda 52-latka w roli selekcjonera.

Michał Probierz na pierwszej konferencji prasowej. Trudno teraz w nią uwierzyć

Był 20 września 2023 roku, kiedy prezes Cezary Kulesza ogłosił, że to Michał Probierz obejmie fotel trenera piłkarskiej reprezentacji. Tego samego dnia ta dwójka, a także sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski, pojawiła się na konferencji prasowej w Warszawie. Zanim przyszła kolej na pytania od dziennikarzy, nowy szkoleniowiec kadry sam zabrał głos.

- Mam taki apel, bo rzadko zdarza się zaczynać pracę i słyszeć na swój temat tyle negatywnych rzeczy. Ale generalnie atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra. A moim celem jest po prostu dać możliwość spokojnej pracy. Dać możliwość odbudowy tych zawodników. Żeby ci zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na reprezentację. I żebyśmy mogli wszyscy osiągnąć ten cel, jakim jest awans na mistrzostwa Europy - powiedział Michał Probierz.

Chwilę później 52-latek wypowiedział się na temat pojawiających się nieprzychylnych komentarzy, a także podkreślił swoje dokonania w karierze trenerskiej.

- Zdaje sobie sprawę, że w wielu wypadkach byłem osobą kontrowersyjną. I że wybór, którego dokonał prezes Cezary Kulesza, nie był zbyt oczywisty [...] Co do oceny mojej osoby - chciałbym, żeby państwo pamiętali, że ja dwadzieścia lat pracowałem na to, żeby to zrobić. Prowadziłem jako trener prawie 500 meczów w Ekstraklasie. Prowadziłem wielu zawodników, których dziś widzimy w reprezentacji. Więc to nie jest tak, że jestem przypadkowym trenerem, który pracowałem przez sezon czy dwa. Tylko robiłem to przez dwadzieścia lat bez przerwy. Dlatego proszę wszystkich kibiców, żeby się wstrzymali i ocenili dopiero po tym, co będzie - zakończył Probierz.

Z perspektywy czasu aż trudno uwierzyć w niektóre fragmenty wypowiedzi byłego szkoleniowca Jagiellonii Białystok. Co prawda ostatecznie zrealizował cel, który podkreślił (czyli awans na ME), ale za jego kadencji zdecydowanie nie mówiło się o pozytywnej atmosferze wokół polskiej kadry. A wręcz przeciwnie.