Klub Ekstraklasy zmieni właściciela. Boniek ujawnia. "Oddać albo sprzedać"

Lech Poznań i Raków Częstochowa powalczą w korespondencyjnym starciu o mistrzostwo Polski. Jagiellonia Białystok i Pogoń Szczecin w bezpośrednim starciu powalczą o brązowy medal i prawo startu w eliminacjach do Ligi Konferencji. Z ligą na 100% pożegnają się Stal Mielec, Śląsk Wrocław i Puszcza Niepołomice.

Wielkie zmiany w Cracovii? Boniek zapowiada

Tak w największym skrócie przedstawia się sytuacja przed ostatnią, 34. kolejką tego sezonu ekstraklasy. Wiele zespołów gra jeszcze o możliwie jak najwyższą pozycję w lidze, choć nie grozi im spadek i nie mają szans na grę w europejskich pucharach.

W tym gronie są między innymi Widzew Łódź, GKS Katowice, Motor Lublin i Cracovia. To zespoły, które w tym sezonie zaskoczyły swoją grą (beniaminkowie i jesienią Cracovia), ale mogą też myśleć o przyszłości - ta według wielu rysuje się w kolorowych barwach (Widzew).

Czy któryś z zespołów drugiego ligowego szeregu w przyszłym sezonie wedrze się do czołówki? Taką drużyną jeszcze jesienią zdawała się być Cracovia. Po 18 meczach zgromadzili 31 punktów i tracili tylko cztery punkty do trzeciej wówczas Jagiellonii. Wiosnę jednak kompletnie położyli - w 15 spotkaniach zdobyli zaledwie 17 punktów i marzenia o pucharach prysły. Wiadomo też, że w nowym sezonie poprowadzi ich nowy trener. Klub jeszcze przed ostatnim meczem z Legią pożegnał Dawida Kroczka w oficjalnym komunikacie.

Przy ul. Kałuży w roli zawodnika Cracovii nie zobaczymy też najlepszego piłkarza drużyny Benjamina Kallmana. Okazuje się, że to wcale nie musi być koniec zmian. Nowe doniesienia w sprawie przyszłości Cracovii przekazał były prezes Zbigniew Boniek.

- W Cracovii też coś się stanie. Słyszę, że rodzina śp. prezesa Janusza Filipiaka nie za bardzo ma chęć dalej prowadzić. Gdzieś to się mówi, gdzieś po cichu, gdzieś takie głosy chodzą. Może chcą to komuś oddać, może chcą to komuś sprzedać - powiedział w programie na kanale Prawda Futbolu na YouTube.

W ostatniej kolejce tego sezonu Cracovia zagra na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Mecz odbędzie się w sobotę 24 maja o 17:30.