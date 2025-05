Wrze po El Clasico. Nagrali rozmowę sędziów. Nagle padło: "Dzięki Bogu"

0 - taką notę otrzymał Alejandro Jose Hernandez Hernandez od Archivo VAR za sędziowanie niedzielnego El Clasico. W tym spotkaniu było kilka kontrowersji, a kilka godzin po meczu hiszpańska federacja (RFEF) pokazała światu, jak wyglądała od kulis praca zespołu arbitrów.

Pokazali nagrania z VAR-u z El Clasico. Oto jak sędziowie rozstrzygali dwie kontrowersje

Na oficjalnym profilu RFEF ukazały się nagrania z meczu z nałożonym zapisem rozmów pomiędzy Hernandezem Hernendezem a siedzącymi na VAR-ze Juanem Martinezem Munuerą i Barrero Sevilla. Pierwsze wideo dotyczyło sytuacji z 79. minuty, gdy po uderzeniu Ferrana Torresa piłka trafiła w rękę Aureliena Tchouameniego.

- To strzał na bramkę, nie mamy zbyt wielu lepszych ujęć z kamer - mówił Martinez Munuera. Z kolei Hernandez zwrócił uwagę na "odległość między ramieniem a ciałem". I poprosił o pokazanie powtórki z wysoko zawieszonej kamery z tyłu. - Zobaczmy, co tam mamy, bo nie jest to zbyt jasne - odparł sędzia główny VAR. W końcu Hernandez Hernandez dostał "świetny" kadr. - Ręka, ręka - wyrokował Martinez Munuera. Co na to arbiter główny? - Dla mnie ramię Tchouameniego jest w dole, to nie jest karny - odparł.

Drugie opublikowane wideo dotyczyło sytuacji z doliczonego czasu gry z nieuznaną bramką Fermina Lopeza na 5:3. O co poszło? - Alex, posłuchaj mnie. Właśnie wykryliśmy rękę. Chodź, zobacz to, proszę - zakomunikował Martinez Munuera, który jeszcze dwukrotnie wezwał arbitra głównego do monitora.

- (Piłka - red.) uderza w jego rękę i wychodzi na zewnątrz - ocenił Hernandez Hernandez, zwracając też uwagę na to, że Lopez miał ją podniesioną. - Anulujemy gola - rzucił bez większego zastanowienia, pewny swej decyzji. A jak zauważył kataloński "Sport", w trakcie tej dyskusji w tle padły słowa: "Dzięki Bogu. Tak, tak, absolutnie", choć trudno zrozumieć ich kontekst. Prawdopodobnie chodziło o ulgę przy podjęciu właściwej decyzji.

Zaskakujące słowa na VAR-ze podczas El Clasico. Ekspert zabrał głos

"Słowa te wywołały alarm wśród kibiców Barcelony, ale Eduardo Iturralde Gonzalez (były sędzia międzynarodowy - red.), tonował nastroje na antenie Carrusel Deportivo" - czytamy w dzienniku "AS", który zacytował eksperta. - Na VAR-ze są trzy osoby. Może być tak, że pierwsza osoba, która miała zobaczyć zagranie ręką, nie widziała tego, ale druga już tak - zaczął.

- Pierwsza osoba, która miała to sprawdzić, nie widziała ręki, a druga ją widziała i powiedziała: "Dzięki Bogu, że to widzieliśmy" - zaznaczył. Przy czym "wyjaśnił, że jest to jego opinia i że na razie nie ma informacji o tym, co się stało".

Ewentualne kontrowersje i dyskusje nie odbiorą FC Barcelonie zwycięstwa 4:3, dzięki któremu na trzy kolejki przed końcem La Ligi ma ona aż 7 pkt przewagi nad drugim w tabeli Realem Madryt i jest o krok od zdobycia mistrzostwa Hiszpanii.