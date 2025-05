Gigantyczna sensacja! Ujawnili szczegóły kontraktu Piątka w Katarze

Polski napastnik znakomicie odbudował się w Turcji. Kiedy w 2023 roku przychodził do Basaksehiru ze spadającej z Bundesligi Herthy Berlin, klub ze stolicy Niemiec oddawał go za darmo, nie wiążąc z jego nazwiskiem żadnych nadziei. Tymczasem okazało się, że Piątek w pierwszym sezonie zdobył w Super Lig 17 goli. Z kolei w tym roku we wszystkich rozgrywkach zanotował 31 trafień w 47 spotkaniach. W lidze jest drugim najlepszym strzelcem z wynikiem 21 goli. Więcej bramek od niego zdobył tylko Victor Oshimen (25).

Skoro 29-latek tak dobrze poczuł się w Turcji, to wydawało się, że najpewniej zostanie w tamtym kraju, zamieniając Basaksehir na silniejszy klub. Wtedy zaczął jednak rozważać oferty z Bliskiego Wschodu, a dwie z nich były bardzo konkretnymi propozycjami. O piłkarza walczyły Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz katarskie Al-Duhail. Ostatecznie oferta drugiego z klubów bardziej przekonała Basaksehir. Według doniesień dziennikarza Ertana Suzguna, Katarczycy zapłacili za Piątka 8,5 miliona euro. Portal "Transfermarkt" wycenia go na 1,5 miliona euro niższą kwotę.

Piątek jedzie na podbój Bliskiego Wschodu. Turcy ujawnili długość kontraktu

Jak donosi portal "Fanatik", dla Basaksehiru sprzedaż Piątka za taką sumę będzie trzecim największym transferem w historii. Dziennikarze ujawnili też, że napastnik zwiąże się z Al-Duhali trzyletnim kontraktem. Na razie nie podano do wiadomości, na jakie zarobki w nowym klubie może liczyć sam zainteresowany. Można jednak domyślać się, że czynnik finansowy w przypadku przenosin na Bliski Wschód był decydujący i Piątek nie powinien narzekać na wypłatę.

Al-Duhail jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów w Katarze. Drużyna, którą obecnie trenuje Christophe Galtier, osiem razy zdobywała mistrzostwo kraju, a także po cztery razy wygrywała Puchar Kataru i Puchar Emira (odpowiednik Superpucharu Polski). Chociaż w obecnym sezonie Al-Duhali przewodziło w ligowej stawce aż przez 19 z 22 kolejek, to rozgrywki zakończyły się dla nich rozczarowaniem, gdyż o 2 punkty przegrali tytuł z Al-Sadd.

W drużynie występuje kilku piłkarzy znanych z europejskich boisk. Należą do nich m.in. były gracz Ajaksu Amsterdam i Chelsea, Hakim Ziyech, Benjamin Bourigeaud, który wraz ze Stade Rennais w przeszłości wygrał Puchar Francji czy Luis Alberto, niegdyś grający w Liverpoolu i Lazio Rzym.