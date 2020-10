Lionel Messi może zmienić klub. "Jest w stałym kontakcie". Dwa kluczowe czynniki

Przez długi czas wydawało się, że dojdzie Leo Messi opuści Barcelonę. Argentyńczyk chciał skorzystać z klauzuli, która pozwalała mu odejść za darmo, na rok przed końcem kontraktu. W umowie był zapis, który mówił, że jeśli do 10 czerwca 2020 roku Messi poinformuje klub o swoich zamiarach, to będzie mógł opuścić Barcę. Prawnicy kapitana katalońskiego klubu przekonywali, że skoro sezon wydłużył się przez pandemię, to i specjalna klauzula powinna mieć zmienioną datę, jednak władze klubu oraz ligi hiszpańskiej miały odmienne zdanie. Messi nie chciał ryzykować przegranej batalii prawnej, więc zacisnął zęby i zdecydował się na pozostanie w klubie przynajmniej do końca czerwca 2021 roku, kiedy wygasa jego kontrakt.

Odejście Messiego do Manchesteru City wciąż aktualne. "El Confidential" podaje dwa kluczowe warunki, aby tak się stało

Temat odejścia Messiego z Barcelony odżywa na nowo. 6-krotny zdobywca Złotej Piłki był łączony z wieloma mocnymi klubami z lig Top 5, m.in z Interem, Juventusem, PSG, Chelsea czy też Manchesterami: United i City. "El Confidencial" ujawnił, że faworytem do pozyskania Argentyńczyka jest wciąż ten ostatni zespół, a przemawiają za tym dwa kluczowe czynniki.

Pierwszym jest Sergio Aguero, napastnik Obywateli, a drugim trener zespołu z błękitnej części Manchesteru, Pep Guardiola. - Messi jest w stałym kontakcie ze swoim rodakiem, a kontrakt Aguero w Manchesterze również wygasa w 2021 roku. Podobno napastnik ma propozycje opuszczenia ekipy Premier League, ale wciąż jest szansa, że przedłuży umowę - czytamy na łamach hiszpańskiej gazety.

- Istnieją również spekulacje na temat przyszłości Guardioli (ma ważny kontrakt do końca czerwca 2021 roku) na Etihad, chociaż wiadomo, że zarząd City jest przekonany, że Hiszpan przedłuży swój pobyt w Anglii, pomimo plotek łączących go z odejściem - pisze dalej "El Confidencial".

Zatem Messi mógłby dołączyć do zespołu Manchesteru City, tylko wtedy, gdy w kolejnym sezonie byliby tam Aguero i Guardiola. Z drugiej strony rezygnacja Josepa Marii Bartomeu z funkcji prezydenta katalońskiej drużyny, daje kibicom nadzieję, że Messi pozostanie dłużej na Camp Nou. Victor Font, kandydat na nowego prezydenta klubu zapewnia, że w przypadku wygrania wyborów, zrobi wszystko, aby Guardiola powrócił do Barcelony na stanowisko trenera.