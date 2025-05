Cała Hiszpania trąbi o tym, co zrobił Szczęsny. "Trochę przegina"

- To są rzeczy, których nie zmieniam w życiu osobistym i to niczyja sprawa, jeśli palę. To nie ma na mnie wpływu. Nie palę przy dzieciach, więc nie mam na nie złego wpływu. Jeśli ktoś myśli, że zmienię sposób bycia w życiu osobistym, to tak nie będzie, bo jestem taki, jaki jestem. Byłem taki przez całe moje życie i te rzeczy nikogo nie interesują - mówił Wojciech Szczęsny w wywiadzie dla "Mundo Deportivo", którego udzielił w październiku 2024 r. Jednym z poruszanych tematów było palenie papierosów przez Polaka. I ten wątek wraca w Hiszpanii regularnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Szczęsny powinien publicznie palić? Żelazny: Trochę przegina, mógłby się wstrzymać

Szczęsny powinien przestać palić papierosy? "Trochę przegina"

Co goście naszego programu "To jest Sport.pl" sądzą o paleniu papierosów przez Szczęsnego? Piotr Żelazny z magazynu "Kopalnia" był dosyć krytyczny. - To jest problem. Myślę, że lepiej byłoby, jakby się z tym "kitrał" i wtedy byśmy bardziej puszczali oczko, niż żeby to zrobił w świetle kamer. Aczkolwiek on jest na takim etapie, że ma to "w pompie", co na ten temat powiemy. Czy dodaje to uroku? Trzeba się zastanowić. Ja rozumiem, że się pojawiają głosy, że przegina. Bo trochę przegina. Dmuchanie dymem, w szczególności z tego "wejpa", który śmierdzi, w twarz koledze... - powiedział.

- "Wejpy" to są takie, co cały czas tak śmierdzą, jakby ktoś bąka puszczał? - zapytał Kosecki. - To te - odpowiedział Żelazny. A potem kontynuował swoją odpowiedź.

- Uważam, że jak palić, to szlugi prawilne. Dla mnie mógłby się wstrzymać i epatowanie tym nie jest takie super fajne, ale pewnie wyczuł, że to jest jego przewaga wizerunkowa i idzie w to. Jeżeli dzieciaki na to patrzą i reagują z zachwytem, pewnie niefajnie. Powinniśmy się zastanowić, gdyby po wygranym meczu szedł "walnąć kielona" lub szedł przegrać kupon u buka, to nie do końca. Mógłby się wstrzymać i tyle - podsumował Żelazny.

Ależ słowa w kierunku Szczęsnego. "Widzę chorego człowieka"

Szczęsny pali papierosy już od kilkunastu lat. W 2015 r. został przyłapany przez Arsene'a Wengera na paleniu pod prysznicem, co skończyło się grzywną w wysokości 20 tys. funtów.

- Szczęsnemu psycholog tłumaczył, że jeśli ten jeden czy dwa papierosy dziennie go rozluźniają, to niech je pali tam, gdzie chce, bo np. chowanie się w kabinie prysznicowej, jak to robił w Arsenalu, może mu tylko rujnować komfort psychiczny - opowiadali Sport.pl Piotr Dumanowski i Dominik Guziak, twórcy książki "W krainie piłkarskich Bogów", wydanej w 2020 r.

Zobacz też: Jednak nie Klopp! Media: To on będzie nowym trenerem europejskiego giganta

Ostatnio Szczęsny jest coraz bardziej krytykowany w Hiszpanii za papierosy. - Wizerunek Szczęsnego palącego papierosa, jakby już robił sobie jaja... to nie jest dobry wizerunek. To nie jest dobry przykład - mówił hiszpański dziennikarz Edu Pidal w Radioestadio Noche. - Kiedy widzę kogoś takiego jak Szczęsny, widzę chorego człowieka. Ukarałbym go, bo prezentuje sobą okropny wizerunek - dodawał Lobo Carrasco, były piłkarz Barcelony.