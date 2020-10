Grzegorz Krychowiak skomentował sensacyjne informacje ws. transferu. Kibic: Proszę, obudź się

W letnim oknie transferowym Krychowiak miał być bliski odejścia z Lokomotiwu do Zenita Sankt-Petersburg. Jak podaje rosyjski oddział Eurosportu, Polak bardzo narzekał na metody szkoleniowe Marko Nikolicia, które bardzo różniły się od poprzednika Jurija Siomina. Na Krychowiaka zostały nałożone nowe obowiązki w defensywie, co miało doprowadzić do konfliktu.Ten o mało co nie zakończył się transferem - Krychowiak miał odmówić udziału w meczu z Zenitem Sankt-Petersburg (oficjalna wersja mówiła o urazie), ale tak naprawdę chodziło o transfer.

- Zenit skontaktował się z Lokomotiwem przed zamknięciem okienka transferowego w Rosji. Ze względu na brak czasu praktycznie nie było szans, aby przeprowadzić tę transakcję. Nawet jeśli sam gracz był przychylnie nastawiony do tego pomysłu. W efekcie uzgodnił z trenerem i klubem, że zostanie i będzie występował w Lokomotiwie maksymalnie do ferii zimowych, przy czym istnieje możliwość, że temat transferu wróci zimą - możemy przeczytać na łamach eurosport.ru.

O tę sprawę na Instagramie zapytał Krychowiaka jeden z kibiców moskiewskiego klubu. - Czy to prawda, że miałeś konflikt z władzami klubu ostatniego lata? Grzegorz, jesteśmy kibicami Loko, kochamy cię i czekamy, aż będziesz w najlepszej formie. Proszę, obudź się i graj jak najlepiej - napisał kibic.

- Nie, to nieprawda, czyste spekulacje. Mam olbrzymi szacunek dla wszystkich członków rodziny Lokomotiwu - odpowiedział Krychowiak.

Umowa Krychowiaka z Lokomotiwem Moskwa jest ważna do końca czerwca 2022 roku. W bieżącym sezonie defensywny pomocnik wystąpił w 13 meczach i strzelił w nich dwa gole.