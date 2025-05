Polski talent trafi do Interu Mediolan! Nie ma nawet 17 lat

Wielkie kluby myślą nie tylko o budowie zespołu na najbliższy sezon, ale też o zabezpieczeniu się na kolejne lata. Wychowują piłkarzy, ściągają utalentowanych nastolatków z zagranicy, by ci potem zostali w zespole na dłuższy czas. Tak może być w przypadku polskiego talentu, który w tym roku skończy dopiero 17 lat.

Polski talent trafi do Interu

Jak informuje Piotr Koźmiński z portalu goal.pl, Inter Mediolan wykazał bardzo duże zainteresowanie Patrykiem Mackiewiczem, który gra w drużynie Polonii Warszawa U19 na pozycji środkowego obrońcy. Transfer jest praktycznie przesądzony. Zapewne zacznie swoją grę w młodzieżowym zespole Interu, czyli Primaverze, gdzie występują gracze do lat 20, którzy mają aspiracje, aby wejść do pierwszej drużyny "Nerazzurrich".

Mackiewicz urodził się w październiku 2008 r. Przygodę z piłką zaczynał w Zniczu Pruszków. Później przeszedł do Legii Warszawa, aż trafił do juniorskich zespołów Polonii. 16-latek ma na koncie dwa występy w reprezentacji Polski U17. Zagrał w dwóch sparingach z Albanią w listopadzie minionego roku (2:3 i 4:0). To dość wysoki piłkarz (192 cm wzrostu), do tego lewonożny, a trudno znaleźć na rynku lewonożnych stoperów z potencjałem.

Młody Polak ma ważną umowę z Polonią do końca tego sezonu, więc Inter weźmie go za darmo.

W pierwszej drużynie Interu gra dwóch polskich piłkarzy - Piotr Zieliński (od lipca 2024 r., przeszedł z Napoli na zasadzie wolnego transferu) i Nicola Zalewski (od lutego, wypożyczony z AS Romy, ale ma zostać wykupiony po sezonie). W piątek reprezentanci Polski zagrają o mistrzostwo Włoch. Inter musi pokonać Como i liczyć na wpadkę Napoli z Cagliari. 31 maja staną przed szansą triumfu w Lidze Mstrzów, w finale zmierzą się z Paris Saint-Germain.

W tabeli Centralnej Ligi Juniorów "Czarne Koszule" zajmują dziewiąte miejsce na 16 zespołów. Na dwie kolejki przed końcem wciąż mają szansę na miejsce w górnej połowie tabeli.