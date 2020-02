Szokujące sceny w Bundeslidze. W meczu 24. kolejki Hoffenheim - Bayern Monachium (0:6) kibice gości wywiesili transparent obrażający właściciela gospodarzy, Dietmara Hoppa. W odpowiedzi piłkarze obu ekip przez ostatnie 20 minut meczu wymieniali między sobą podania i nie rozgrywali akcji. Pojedynek był dwa razy przerwany.

Zobacz wideo Skandaliczny transparent kibiców Bayernu:

Kibice Bayernu wydali oświadczenie

Po meczu kibice Bayernu wydali oświadczenie. - Nie musicie akceptować tego, ale nie było dla nas alternatywy. To był jedyny sposób, by uzyskać niezbędną uwagę - napisali fani cytowani przez "Kicker".

- Jeśli chcecie przerywać mecze piłki nożnej za każdym razem, gdy wyrażane są takie wyzwiska, nie będziecie w stanie już więcej rozegrać 90-minutowego meczu. Dzisiejsza przerwa była nadmierna i absurdalna. Piłka nożna pozostaje brudna, fani pozostają przeciw karom zbiorowym. Pier*** się DFB [Niemiecki Związek Piłki Nożnej - przyp. red.] - dodano.

Skąd się wzięła ta nienawiść do właściciela Hoffenheim?

- Dietmar Hopp to w Niemczech działacz dość nielubiany w kibicowskim środowisku. Wielu osobom, szczególnie z obozów rywali ligowych, nie podoba się sposób budowania przez niego klubu -inwestowania, ściągania zawodników czy drogi do najwyższej klasy rozgrywkowej. Największą antypatią w stosunku do Hoppa pałają fani Borussii Dortmund. Przez długi czas ograniczali się oni do intonowania obraźliwych przyśpiewek skierowanych do 79-latka. Hopp do pewnego czasu te obraźliwe przyśpiewki tolerował, ale w końcu coś w nim pękło. W 2018 roku złożył zawiadomienie do prokuratury, w wyniku którego zidentyfikowano 32 kibiców z Dortmundu. Wszyscy otrzymali zakazy stadionowe. Niektórzy z nich otrzymali także kary grzywny - tłumaczy dziennikarz Sport.pl, Bartosz Rzemiński.

Prezes Bayernu grzmi

Po zakończeniu spotkania Karl-Heinz Rummenigge, prezes mistrza Niemiec, skomentował skandaliczne zachowanie kibiców bawarskiego klubu. - Wstydzę się tego, co się stało i przeprosiłem Dietmara Hoppa. Będziemy działać z całą surowością - powiedział Rummenigge.