Koniec epoki! Klub żegna wielkiego trenera. "Nasza historia była wspaniała"

Gian Piero Gasperini prowadził Atalantę Bergamo nieprzerwanie od 2016 roku. 67-letni szkoleniowiec wzniósł klub z przedmieść Mediolanu z ligowego średniaka na zdecydowanie wyższy poziom. Jego drużyna aż czterokrotnie kończyła Serie A na trzecim miejscu, kilkakrotnie meldując się w Lidze Mistrzów. Największym sukcesem Atalanty Gasperiniego jest jednak zdobycie Ligi Europy w 2024 roku, po zwycięstwie w finale nad Bayerem Leverkusen 3:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Kędzierski i Żelazny po latach wyjaśnili sobie pewne nieporozumienie. "Zghostowałeś mnie!"

Atalanta Bergamo żegna twórcę największych sukcesów. "Nasza historia była wspaniała"

Tyle że po dziewięcioletniej pracy w Bergamo sam Gasperini zdecydował się na odejście z klubu. W niedzielę Atalanta Bergamo oficjalnie potwierdziła ten fakt w oficjalnym komunikacie, który śmiało można nazwać również swoistym hołdem dla 67-latka.

- Najdroższy Trenerze, nasza historia była wspaniała, raczej wyjątkowa niż rzadka w świecie piłki nożnej. Dziewięć wyjątkowych i intensywnych lat, w trakcie których osiągnęliśmy nadzwyczajne wyniki we Włoszech i Europie - pisze "Cała rodzina Atalanty".

- Strona, a raczej ogromny rozdział, który pozostanie niezatarty w historii Atalanty, podobnie jak relacja oparta na głębokim uczuciu i szczerym szacunku, która nas połączyła i połączy ponownie, niezależnie od tego, że nasze drogi zawodowe się rozchodzą. Nigdy nie będziemy w stanie wystarczająco jej podziękować za emocje, które nam dałeś, i za radość, którą wspólnie udało nam się dać Bergamo i naszym fanom, wykraczając poza wszelkie wyobrażenia - kontynuowano.

Gian Piero Gasperini poprowadził Atalantę Bergamo w aż 439 meczach oficjalnych, z których jego drużyna wygrała 228, 101 zremisowała, a 110 przegrała. Teraz sam szkoleniowiec podjął decyzję o tym, że potrzebuje nowego wyzwania.

- Po tylu wspólnie spędzonych latach uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest uszanowanie pańskiego pragnienia poszukiwania nowych bodźców, wiedząc doskonale, że nasza relacja nigdy się nie skończy, a nasz wzajemny szacunek nigdy się nie zmniejszy. Jeszcze raz i na zawsze dziękujemy, Trenerze - podsumowano.

Wszystko wskazuje na to, że Gian Piero Gasperini zostanie lada dzień nowym trenerem innego włoskiego klubu - AS Roma. 67-latek w ostatnich dniach negocjował z "Giallorossimi" i zdaniem włoskich dziennikarzy doszedł do pełnego porozumienia, by zastąpić odchodzącego na emeryturę Claudio Ranieriego.