W sektorze Bayernu Monachium kibice mistrza Niemiec wywiesili transparent obrażający właściciela Hoffenheim, Dietmara Hoppa. Nazwano go "skur...synem". Trener bawarskiego zespołu, Hansi Flick - w przeszłości przez pięć lat trener u Hoppa w Hoffenheim - i piłkarze podbiegli do sektora gości i prosili o usunięcie baneru. Gdy w 74. minucie sędzia przerwał spotkanie po raz drugi, to już go nie wznowił. Bayern wygrał 6:0.

Prośby Flicka na długo jednak nie wystarczyły, bo już po kilku minutach transparent pojawił się na trybunach po raz kolejny. Tym razem reakcja była ostrzejsza - piłkarze Hoffenheim zeszli do szatni, a pod trybunę gości ruszył już nie tylko Flick, ale także działacze i ważne postaci klubu - Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn. Na murawie pojawił się także Karl-Heinz Rummenigge, prezes Bayernu, który wcześniej przebywał na loży honorowej wraz ze wspomnianym Hoppem.

Komentarz prezesa Bayernu w sprawie skandalicznego transparentu

Po meczu do transparentu o skandalicznej treści postanowił odnieść się prezes Bayernu, Karl -Heinz Rummenigge, którego wpis ukazał się na profilu Twittera mistrza Niemiec.

- Wstydzę się tego, co się stało i przeprosiłem Dietmara Hoppa. Będziemy działać z całą surowością.

