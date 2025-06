Oto co Świątek zrobiła od razu po meczu. Nie mogło być inaczej

Iga Świątek (5. WTA) awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego Roland Garros po 2,5-godzinnym boju z Kazaszką Jeleną Rybakiną (11. WTA). To był zdecydowanie najtrudniejszy mecz Igi w tym turnieju, w którym podniosła się, przegrywając 1:6, 0:2. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 1:6, 6:3, 7:5 dla Świątek. - To był bardzo trudny mecz. Czułam się, jakbym grała z Jannikiem Sinnerem. Udało mi się rozkręcić. Musiałam zrobić coś, by wrócić do gry - mówiła Świątek po zakończeniu spotkania.

Świątek zagłosowała w wyborach prezydenckich. Dotrzymała słowa

Później Świątek rozmawiała z Eurosportem i przypomniała w trakcie wywiadu, że w Dzień Dziecka odbywa się druga tura wyborów prezydenckich. - Oby Polacy nie czuli się dziś jak dzieci, bo dziś są wybory - przekazała Iga. "Brawo Iga! A tak przy okazji, nie czekajcie do wieczora z głosowaniem, bo zapowiadają burze i deszcz, a szkoda każdego głosu" - napisał Donald Tusk, premier RP na portalu X po meczu Świątek - Rybakina.

- Będę głosowała, choć raczej nie przed meczem, bo wolałabym najpierw na nim się skoncentrować. Mam nadzieję, że zagram na tyle wcześnie, że spokojnie później zagłosuję. Głosowanie jest dla mnie bardzo ważne i wszystkich zachęcam do tego, żeby głosowali, bo to nasz przywilej, obowiązek obywatelski, żeby wykorzystać to, że żyjemy w demokratycznym kraju. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób pójdzie zagłosować. Głosowałam już w pierwszej turze, na pewno widzieliście na Instagramie - mówiła Świątek we wcześniejszej rozmowie z "Faktem".

Zgodnie z tym, co Świątek mówiła, to tak zrobiła. Iga skorzystała z obywatelskiego przywileju i oddała głos w wyborach. "#jeszczeważniejsze" - napisała krótko Świątek na InstaStories. Oczywiście Iga nie jest jedynym sportowcem, który głosował w wyborach prezydenckich.

"Ja już! Byliście już głosować?" - zapytała Magda Linette na portalu X. Poza tym na Instagramie pojawiły się zdjęcia Roberta Lewandowskiego czy Sławomira Peszki w lokalach wyborczych.

Głosy w drugiej turze wyborów prezydenckich można oddawać do godz. 21:00. W kolejnych godzinach dowiemy się, kto zostanie nowym prezydentem Polski.