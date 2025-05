FC Barcelona - Villarreal. Gdzie oglądać mecz dzisiaj? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Niedziela 18 maja to dzień pierwszego meczu, w którym FC Barcelona zagra jako nowy mistrz Hiszpanii. Zespół Hansiego Flicka chce z przytupem zakończyć sezon, w którym w kraju wygrał wszystko, co było do wygrania. Zostały mu dwa spotkania. O której mecz FC Barcelona - Villarreal? Gdzie oglądać? Transmisja, relacja na żywo, wynik.