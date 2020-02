Bayern Monachium bez Roberta Lewandowskiego rozbił na wyjeździe Hoffenheim aż 6:0. Mecz był dwukrotnie przerywany, bo kibice Bayernu wywiesili transparent obrażający właściciela Hoffenheim.

W sektorze Bayernu Monachium kibice mistrza Niemiec wywiesili transparent obrażający właściciela Hoffenheim, Dietmara Hoppa. Nazwano go "skur...synem". Trener bawarskiego zespołu, Hansi Flick - w przeszłości przez pięć lat trener u Hoppa w Hoffenheim - i piłkarze podbiegli do sektora gości i prosili o usunięcie baneru. Gdy w 74. minucie sędzia przerwał spotkanie po raz drugi, to już go nie wznowił. Bayern wygrał 6:0.

Prośby Flicka na długo jednak nie wystarczyły, bo już po kilku minutach transparent pojawił się na trybunach po raz kolejny. Tym razem reakcja była ostrzejsza - piłkarze Hoffenheim zeszli do szatni, a pod trybunę gości ruszył już nie tylko Flick, ale także działacze i ważne postaci klubu - Hasan Salihamidzić i Oliver Kahn. Na murawie pojawił się także Karl-Heinz Rummenigge, prezes Bayernu, który wcześniej przebywał na loży honorowej wraz ze wspomnianym Hoppem.

Trener Bayernu o skandalicznym transparencie na trybunach

- Wiedziałem, że jakaś akcja może zostać zaplanowana. Podjęto próby przeciwdziałania temu z naszymi kibicami. Były kontrole. Jakoś ciągle to wnoszą. To zawsze jest denerwujące - powiedział skonsternowany trener Bayernu, którego słowa są cytowane przez portal express.de.

Szef Bundesligi również zareagował na obraźliwy banner

Na haniebny banner wywieszony przez kibiców Bayernu zareagował również szef niemieckiej ligi piłkarskiej, Christian Seifert. - Ciągła wrogość wobec Dietmara Hoppa od dawna jest nie do przyjęcia i musi zostać surowo potępiona. Dzisiaj przeżyliśmy kulminację. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia - dodał działacz.

