Szokujące sceny w Bundeslidze. W meczu 24. Hoffenheim - Bayern Monachium (0:6) kibice gości wywiesili transparent obrażający właściciela gospodarzy, Dietmara Hoppa. W odpowiedzi piłkarze obu ekip przez ostatnie 20 minut meczu wymieniali między sobą podania i nie rozgrywali akcji. Pojedynek był dwa razy przerwany.

Podobny transparent wywiesili także podczas meczu FC Koeln - Schalke fani drużyny z Gelsenkirchen. - Dietmar Hopp, skur**synu - można było przeczytać na banerze.

Skąd ta nienawiść do Hoppa?

- Aby zrozumieć, skąd w ogóle ta nienawiść do właściciela Hoffenheim się wzięła, należy się nieco cofnąć w czasie. Hopp to w Niemczech działacz dość nielubiany w kibicowskim środowisku. Wielu osobom, szczególnie z obozów rywali ligowych, nie podoba się sposób budowania przez niego klubu -inwestowania, ściągania zawodników czy drogi do najwyższej klasy rozgrywkowej. Największą antypatią w stosunku do Hoppa pałają fani Borussii Dortmund. Przez długi czas ograniczali się oni do intonowania obraźliwych przyśpiewek skierowanych do 79-latka. Hopp do pewnego czasu te obraźliwe przyśpiewki tolerował, ale w końcu coś w nim pękło. W 2018 roku złożył zawiadomienie do prokuratury, w wyniku którego zidentyfikowano 32 kibiców z Dortmundu. Wszyscy otrzymali zakazy stadionowe. Niektórzy z nich otrzymali także kary grzywny - tłumaczy dziennikarz Sport.pl, Bartosz Rzemiński.