Oto drabinka Igi Świątek w Roland Garros. Zaczynają się schody

Iga Świątek sprawnie przeszła przez pierwsze trzy etapy Rolanda Garrosa. W czwartej rundzie zmierzyła się z Jeleną Rybakiną. Tym razem miała bardzo duże kłopoty i po pierwszym przegranym 1:6 secie mogło się wydawać, że niebawem pożegna się z turniejem. Polka świetnie wróciła jednak do gry i finalnie wygrała 1:6, 6:3, 7:5.

Iga Świątek w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Tak wygląda jej drabinka

Dzięki temu zwycięstwu Świątek awansowała do ćwierćfinału turnieju. Tam czekać ją będzie starcie z Eliną Switoliną, która wcześniej ograła Jasmine Paolini. Do tej pory Polka rywalizowała z Ukrainką czterokrotnie i trzy razy to ona okazywała się lepsza. Ostatni raz grały ze sobą w marcu tego roku. Wówczas na turnieju w Miami triumfowała nasza tenisistka.

W przypadku kolejnego zwycięstwa Świątek może być pewna, że czekać ją będzie bardzo wymagające starcie. W półfinale zmierzy się z lepszą z pary Aryna Sabalenka - Qinwen Zheng. Białorusinka jest liderką rankingu WTA i wielką rywalką Polki. Choć nasza zawodniczka ma z nią korzystny bilans, to można założyć, że byłaby jej najtrudniejszą przeciwniczką w trwającym turnieju.

Spotkanie z Zheng wcale nie byłoby jednak dużo prostsze. Polka wygrała z nią aż siedem z ośmiu meczów, ale ta jedyna porażka przydarzyła się właśnie na paryskich kortach podczas igrzysk olimpijskich, gdzie przez to musiała zadowolić się jedynie brązowym medalem. W finale z kolei na Polkę czekać może między innymi Coco Gauff lub Jessica Pegula.

Drabinka Igi Świątek na Rolandzie Garrosie

Ćwierćfinał: Elina Switolina

Elina Switolina Półfinał: Aryna Sabalenka/Qinwen Zheng

Aryna Sabalenka/Qinwen Zheng Finał: między innymi Coco Gauff/Jessica Pegula/ Mirra Andriejewa

Starcie Igi Świątek z Eliną Switoliną odbędzie się we wtorek.