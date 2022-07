Anglicy tęsknią za Jakubem Moderem. Wymowny wpis Brighton

Jakub Moder doznał poważnej kontuzji w kwietniowym meczu Brighton z Norwich City. Pomocnik wszedł na boisko w końcówce spotkania i zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Następnie przeszedł operację 13 kwietnia u uznanego doktora Andy'ego Williamsa i teraz rehabilituje się w Poznaniu. - Im zależy na tym, żeby wyleczyć go dobrze, ale bez pośpiechu. Nam zależy na tym, aby wyleczyć go dobrze, ale szybko, by zdążył odbudować formę na mundial - tłumaczył Czesław Michniewicz w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

REKLAMA

Zobacz wideo Co wiemy po zgrupowaniu kadry? "Walka trwa, bo mundial jest przed nami"

Brighton tęskni za Jakubem Moderem. "Brakujący magik"

Jakub Moder pracuje nad powrotem do pełnej sprawności po zerwaniu więzadeł krzyżowych w kolanie. Za pomocnikiem tęskni nie tylko reprezentacja Polski, ale też Brighton, który opublikował film z Moderem w mediach społecznościowych. "Brakujący magik" - napisał klub na Twitterze. Kibice też nie mogą doczekać się powrotu Jakuba Modera do gry. "Na pewno wróci silniejszy" - pisze jedna z fanek. "To świetny piłkarz, szkoda, że miał tyle pecha pod bramką rywali w tamtym sezonie" - dodają fani.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Moder ujawnił w rozmowie z "Łączy nas piłka", że są szanse na jego udział w mistrzostwach świata w Katarze. - Zawsze jest jakaś szansa, wiadomo, że to jest na tyle skomplikowana kontuzja i było wiele ingerencji w tym kolanie podczas operacji. To będzie na pewno długi okres, zanim wrócę - powiedział. Polak doczekał się też własnej przyśpiewki od kibiców Brighton. - To jest takie docenienie, tego co robię na boisku poprzez kibiców w Anglii. To jest fajne, że wymyślają coś takiego i później, ja grając na boisku słyszę, jak cały stadion śpiewa moją przyśpiewkę - dodał.

Jakub Moder zdołał przed kontuzją zagrać 45 spotkań w barwach Brighton, w których zdobył dwie bramki i zanotował cztery asysty. Pomocnik reprezentacji Polski wciąż czeka na bramkę w Premier League - do tej pory zanotował tylko trzy asysty w lidze angielskiej.