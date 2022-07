Kane za Lewandowskiego w Bayernie? Klub ma plan, jest decyzja

Wielką niewiadomą stanowi w dalszym ciągu klubowa przyszłość Roberta Lewandowskiego. Napastnik reprezentacji Polski nie zmienił swojego stanowiska i chce opuścić Bayern Monachium. Mistrz Niemiec szykuje się na ewentualne odejście swojego kluczowego zawodnika i poszukuje potencjalnego następcy. Jak wcześniej informowaliśmy według "Kickera" miałby nim zostać gwiazdor Tottenhamu, Harry Kane.

Harry Kane może zagrać w Bayernie, ale na pewno nie w tym roku

Jak donosił "Kicker", Bayern chciałby tego lata dokonać kolejnego, po pozyskaniu Sadio Mane, głośnego transferu. W tym kontekście wymieniany jest Kane, który stanowiłby dobre zastępstwo za Lewandowskiego. Anglik ma ogromne możliwości i jest uznawany za jednego z najlepszych napastników świata. Jak donosi dziennikarz Florian Plettenberg klub uciął jednak wszelkie spekulacje i stwierdził, że transfer Anglika jest możliwy, ale na pewno nie przed najbliższym sezonem.

Bayern aktualnie mógłby nie być w stanie wyłożyć ogromnej sumy pieniędzy za angielskiego zawodnika, który wyceniany jest aż na 90 milionów euro. Dodatkowo Kane jest związany z Tottenhamem kontraktem do 30 czerwca 2024 roku, co mogłoby znacznie utrudnić rozmowy między klubami.

Tymczasem, jak donoszą zagraniczne media, transfer Lewandowskiego do FC Barcelony może stać się faktem jeszcze w tym tygodniu. Kataloński klub zdecydował się na złożenie czwartej oferty za Polaka, która tym razem powinna już okazać się wystarczająca. Mowa o 50 milionach euro plus bonusy. Bayern stwierdził, że chciałby otrzymać około 50-55 milionów euro, więc wielki transfer wydaje się być blisko. Póki co Lewandowski przebywa w Monachium, gdzie przeszedł testy medyczne, a w środę ma rozpocząć treningi.

