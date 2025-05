To już oficjalne! Niechciany piłkarz Ekstraklasy trafi do Bundesligi

Arkadiusz Pyrka ma za sobą zmarnowaną rundę wiosenną. W związku z tym, że nie zdecydował się na transfer w zimowym okienku, Piast Gliwice postanowił go ukarać. Nie zagrał on nawet minuty na wiosnę, co wydawało się, że negatywnie wpłynie na jego przyszłość. Piast ogłosił w poniedziałek, że już niedługo przeniesie się jednak do drużyny z niemieckiej Bundesligi.

