Boniek wskazał, kto powinien wylecieć razem z Probierzem. "Dyscyplinarnie!"

Tomasz Kozłowski, bo jego ma na myśli Zbigniew Boniek, funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN objął w sierpniu 2023 roku. Było to spore zaskoczenie, ponieważ wcześniej - jako pracownik "Faktu" - nie miał wiele wspólnego ze środowiskiem sportowym. Nieoficjalnie mówiło się, że jego zadaniem jest poprawienie nadszarpniętego wizerunku PZPN. W ostatnich miesiącach krytyka piłkarskiej centrali w mediach jednak tylko się nasilała.

Zbigniew Boniek powiedział jasno. Tomasz Kozłowski odejdzie z PZPN?

Pozytywnej recenzji pracy Kozłowskiemu nie wystawiłby na pewno Zbigniew Boniek. Oto co były prezes PZPN powiedział na antenie Kanału Sportowego: - Dzisiaj mamy dymisję Michała [Probierza]. Przed tym powinno być dyscyplinarne wyrzucenie Kozłowskiego. Piłkarze zaczęli się orientować, co się tam dzieje. Jak wypływają informacje. Do kogo one idą. Michał zostawia tę reprezentację i to są tylko i wyłącznie zgliszcza - stwierdził Boniek w rozmowie z Mateuszem Borkiem.

- Nie wyobrażam sobie, że przyjdzie nowy trener, a dalej za komunikację będzie odpowiadał Kozłowski. To na samym początku jest już śmierć dla selekcjonera. Michał na koniec z nim się zbratał totalnie, nie wiem, czy się od niego nie uzależnił. To jest komedia - dodał.

Na początku pracy w PZPN Kozłowski tak mówił o swojej nowej roli w rozmowie z Weszło: - Na pewno trudne zadanie przede mną. Związek znalazł się na zakręcie komunikacyjnym i muszę zrobić wszystko, żeby z tego zakrętu wyszedł na prostą - zapowiadał. Potem do najważniejszych decyzji Kozłowskiego w roli dyrektora należało m.in. zwolnienie Jakuba Kwiatkowskiego, wieloletniego rzecznika polskiej kadry.

Prezes PZPN Cezary Kulesza dotychczas nie zapowiadał żadnej zmiany, jeśli chodzi o funkcję dyrektora Departamentu Komunikacji i Mediów PZPN.