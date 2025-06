Takich słów Djokovicia nikt się nie spodziewał. Chodzi o Federera i Nadala

Novak Djoković, Rafael Nadal i Roger Federer przez lata wspólnie rządzili męskim tenisem. Wygrali wszystko, co było do wygrania, a łącznie mają ponad 60 tytułów wielkoszlemowych. Nie ma uniwersalnej odpowiedzi na to, kto był najlepszy, ale Djoković nie ma wątpliwości, kto był najbardziej lubiany przez fanów. I nie był to on sam. W wywiadzie z byłym trenerem piłkarskim Slavenem Biliciem Serb wyznał, że zawsze czuł się przy Hiszpanie oraz Szwajcarze jak piąte koło u wozu.