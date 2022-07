Lewandowski traci. Dolepiono mu łatkę. "Kaprys gwiazdora"

Transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony nie został sfinalizowany przed 12 lipca, więc napastnik przyleciał do Monachium, gdzie pojawił się na badaniach lekarskich. Lewandowski nie pojawił się na treningu z całym zespołem Bayernu, ale po południu zjawi się na treningu indywidualnym, co potwierdziło nam otoczenie kapitana reprezentacji Polski. - Wszystko dzieje się zgodnie z planem - przekazuje Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Robert Lewandowski dzisiaj traci marketingowo. Ale transfer go wzmocni

Grzegorz Kita, specjalista marketingu i konsultingu sportowego rozmawiał z portalem WP SportoweFakty na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. Zdaniem eksperta Lewandowski w obecnej sytuacji klubowej traci marketingowo. - Inaczej sprawa jest postrzegana w Niemczech, inaczej globalnie, a jeszcze inaczej patrzą na nią Polacy. Stosunkowo bardziej traci Lewandowski i jego obóz, choć to straty tymczasowe i doraźne. W przypadku Lewandowskiego widać, że jest mu dolepiana łatka tzw. kaprysu gwiazdora - powiedział.

Kita nie ma wątpliwości, że jeśli Robert Lewandowski odejdzie z Bayernu Monachium, to będzie to gwarancją hitu marketingowego. - Transfer do kolejnego wielkiego klubu odbije się pozytywnie na wartości marketingowej Lewandowskiego. Niezależnie od tego, gdzie ostatecznie trafi. Każda zmiana będzie miała charakter rewitalizacyjny dla jego marki. Świat marketingu kupuje przyszłość i uwielbia nowe story. Będzie to dla niego "nowe życie". I to na dodatek może nawet bardziej marketingowe niż piłkarskie - dodał ekspert.

To koniec marki RL9? W Barcelonie ten numer jest już zajęty

Na ten moment najbardziej prawdopodobne wydaje się, że Robert Lewandowski odejdzie do FC Barcelony, a nowa oferta Hiszpanów ma opiewać na 50 milionów euro plus bonusy. Problemem może jednak być... numer, z którym Lewandowski zagra w nowym klubie. Obecnie "dziewiątkę" w Barcelonie nosi Holender Memphis Depay. Grzegorz Kita twierdzi, że to może się lekko odbić na sytuacji marki RL9, tworzonej przez Lewandowskiego.

- To specyficzny problem, którego nie można przecenić, ale też nie można go zbagatelizować. Gdyby nie miał tego numeru, będzie to zauważalny zgrzyt, ale nie uważam, żeby to był problem nie do przeskoczenia. RL9 to jednak mocna marka i sądzę, że choć lepiej byłoby, gdyby miał "9", to jej brak nie będzie końcem świata. Marka RL9 jest konkretna, rozpoznawalna i zapamiętywalna - skwitował ekspert.