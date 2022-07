Niecałe 20 sekund. Pierwszy strzał i gol. Lech wjechał z buta w Baku [WIDEO]

Gwizdek sędziego, szybka próba ataku i wykorzystanie błędu przeciwnika. Lech Poznań błyskawicznie strzelił pierwszego gola w starciu z Karabachem Agdam. Zaczęło się od przebitki i lekkiego zawahania jednego z piłkarzy drużyny z Azerbejdżanu. Wykorzystał to Joao Amaral.

Lech Poznań wygrywa po 21 sekundach. Mistrzowie Polski blisko sensacyjnego awansu

Była 15 sekunda. Portugalczyk praktycznie wbiegł w piłkę i szybko stworzył sobie szansę na zdobycie asysty. Dostrzegł wybiegającego Kristoffera Velde, więc momentalnie wypuścił go prostopadłym podaniem. 22-letni Norweg świetnie zachował się w polu karnym. Strzelił mocno, pod samą poprzeczkę. Piłka odbiła się jeszcze od niej i przekroczyła linię bramkową.

Radość piłkarzy Lecha nie trwała zbyt długo. Już w 14. minucie meczu Karabach Agdam bez większych trudności doprowadził do wyrównania. Bramkę dla drużyny z Azerbejdżanu strzałem zza pola karnego zdobył Kady.

Lech Poznań jest w dużo korzystniejszej sytuacji. Do rewanżu podchodzi bowiem po wygranej na własnym stadionie 1:0. Karabach Agdam musi więc strzelić co najmniej dwa gole w dzisiejszym meczu, aby wrócić do walki o II rundę eliminacji Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że w europejskich pucharach nie funkcjonuje już przewaga bramek zdobytych na wyjeździe. Lech nie może więc pozwolić sobie na rozluźnienie.

