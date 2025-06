Gwiazda Bayernu ma nowy klub! Sensacyjny transfer

Galatasaray zakończył poprzedni sezon, zdobywając mistrzostwo Turcji oraz krajowy Puchar. Galata zdobyła swój 25. tytuł, czym śrubuje najlepszy wynik w historii ligi tureckiej. Swój wkład w te sukcesy miał Przemysław Frankowski, który trafił do Stambułu w lutym br. na zasadzie wypożyczenia z Lens, a potem został wykupiony za siedem mln euro. Galatasaray ma mocarstwowe plany i chce zaznaczyć swoją dominację w Turcji na kolejne lata. Nie powinien dziwić zatem rozmach klubowych władz w kontekście transferów.

REKLAMA

Zobacz wideo Żelazny: Probierz był trenerem przeciętnych polskich klubów

Hitowy transfer Galatasaray stał się faktem. To nowy klubowy kolega Frankowskiego

Galatasaray ogłosiło w oficjalnym komunikacie, że nowym zawodnikiem tego zespołu zostanie Leroy Sane. Skrzydłowy dołączy do nowej drużyny po wygaśnięciu kontraktu z Bayernem Monachium, a dokładniej po 30 czerwca, więc będzie jeszcze grał w Klubowych Mistrzostwach Świata w starych barwach. Sane podpisał trzyletni kontrakt z Galatasaray, dzięki któremu zarobi dziewięć mln euro rocznie plus trzy mln euro za każdy sezon w ramach "premii lojalnościowej".

- Nie mogę się doczekać, aby jak najszybciej dać z siebie wszystko dla tego klubu i odnosić sukcesy - przekazał Sane, cytowany przez oficjalny profil klubu na portalu X. Prezes i wiceprezes Galatasaray spodziewają się rekordowej sprzedaży koszulek z nazwiskiem Sane. Reprezentant Niemiec będzie grał w nowym zespole z numerem 10.

Sane to pierwszy oficjalny transfer Galatasaray przed startem nowego sezonu. Wcześniej klub wykupił Frankowskiego, a także Ismaila Jakobsa z AS Monaco.

Do tej pory wydawało się, że Sane dogada się z Bayernem Monachium na nowe warunki kontraktowe, ale klub nie zamierzał przekraczać granicy, którą postawił w negocjacjach. W związku z tym Sane trafił do zespołu mistrza Turcji. Niewykluczone, że wkrótce jego drogą podążą Leon Goretzka i Sacha Boey, którzy znajdują się na liście życzeń Galatasaray. Sane odchodzi z Bayernu po pięciu latach. Zdobył siedem trofeów, a poza tym zagrał w ponad 200 meczów we wszystkich rozgrywkach.

- Jeśli piłkarz dostaje inną ofertę i ją przyjmuje, to całkowicie normalne i w pełni zrozumiałe. Leroy miał wybór. Rozmawialiśmy, potem nastąpiła zmiana agenta. My już nie bardzo zmienialiśmy nasze warunki. Staraliśmy się budować mosty w rozmowach. Tak, by nikt nie stracił twarzy, ani on, ani Bayern - mówił Max Eberl, dyrektor sportowy Bayernu, ujawniając kulisy negocjacji (cytat za: dieroten.pl).

Zobacz też: Ewa Pajor zaprasza na wielkie święto futbolu. Niezwykła gratka dla kibiców

Galatasaray to piąty klub w karierze Sane. Wcześniej Niemiec grał dla Bayeru Leverkusen (2008-2011), Schalke 04 (2005-2008, 2011-2016), Manchesteru City (2016-2020) i Bayernu Monachium (2020-2025).